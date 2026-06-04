Ra mắt tủ sách Hồ Chí Minh và không gian văn hóa số về Bác

Với 5 tác phẩm khởi đầu: Nam bộ - Thành đồng tổ quốc; Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua; Tội ác của chủ nghĩa thực dân và Nhân dân chúng tôi đoàn kết biết bao trong tình yêu tổ quốc, tủ sách Vinh quang Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt bạn đọc. Bộ sách được tuyển chọn từ các bài báo, thư từ, thơ ca và nhiều tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh những nội dung quan trọng trong tư tưởng và sự nghiệp của Người như độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, công tác cán bộ, công tác tuyên truyền, dân vận cũng như tình cảm sâu nặng dành cho miền Nam.

Tủ sách Vinh quang Hồ Chí Minh dự kiến sẽ có 79 tác phẩm đại diện cho 79 mùa xuân cuộc đời của Người ẢNH: QUỲNH MY

Trải nghiệm không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số

Ông Trần Đình Ba - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM cho biết: "Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cuộc đời kiên định lý tưởng giành độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, cống hiến hết mình cho tổ quốc. Vì thế, những giá trị cao đẹp từ cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức ảnh hưởng, lan tỏa sâu rộng ngay từ khi Người còn sống và được giữ gìn, tiếp nối, học tập cho đến hôm nay. Để thuận tiện cho độc giả trong việc tìm đọc những bài viết, tác phẩm của Người, tủ sách Vinh quang Hồ Chí Minh dự kiến sẽ xuất bản 79 tác phẩm, đại diện cho 79 mùa xuân cuộc đời của Bác Hồ kính yêu".

"Điểm độc đáo là tên sách được lấy từ một câu nói tiêu biểu của Người trong tác phẩm, thể hiện nội dung tư tưởng của cuốn sách. Khởi đầu chúng tôi thực hiện 5 tác phẩm nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Các đầu sách sẽ được bổ sung, làm đầy qua thời gian. Và mong rằng, với sự chọn lọc kỹ càng, theo chủ đề, các tác phẩm của Người sẽ được cán bộ, đảng viên, độc giả đón nhận rộng rãi", ông Trần Đình Ba chia sẻ.

Ngoài ra, nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền và thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở, NXB Tổng hợp TP.HCM đã triển khai không gian trải nghiệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền tảng số, giới thiệu tại website của nhà xuất bản và Phòng tham quan, trải nghiệm đặt tại trụ sở đơn vị.

Phó tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM Ông Thị Ngọc Linh giới thiệu về không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số tại NXB

ẢNH: QUỲNH MY

Độc giả có thể trải nghiệm và tương tác trực quan với hành trình số 30 năm tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1911 - 1941). Thông qua hình thức kể chuyện số, hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Người được hệ thống hóa và tái hiện sinh động, giúp người xem dễ dàng theo dõi từng dấu mốc, địa danh cùng những sự kiện lịch sử gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác.

Bên cạnh đó, các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu qua những đầu sách nổi bật sáng tác trong thời kỳ hoạt động cách mạng ở nước ngoài. Chuyên mục lịch sự kiện và câu nói về Bác Hồ cũng tái hiện những dấu mốc lịch sử, câu chuyện và lời dạy ý nghĩa theo từng thời điểm trong năm, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức và nhân văn của Người trên nền tảng số, đồng thời mang đến cho công chúng một trải nghiệm tìm hiểu lịch sử gần gũi, sinh động và giàu tính tương tác.