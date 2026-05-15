Ký ức lịch sử về Bác Hồ trong nhịp sống hiện đại

Ký ức Hồ Chí Minh giữa thành phố mang tên Người

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của TP.HCM, những địa điểm gắn liền với Bác Hồ không tồn tại riêng lẻ mà hòa vào đời sống đô thị, tạo nên một "hệ sinh thái" ký ức sống động.

Giữa trung tâm TP.HCM, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện diện gần gũi mà vững chãi, trở thành điểm tựa tinh thần của một đô thị đang vươn mình mạnh mẽ ẢNH: HỮU TÍN

Từ sau ngày đất nước thống nhất, con đường dài khoảng 2 km chạy dọc bờ sông Sài Gòn, ngang qua Bến Nhà Rồng được mang tên Nguyễn Tất Thành để tưởng nhớ bậc vĩ nhân của dân tộc. Ngày nay, đây là tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với khu Nam thành phố. Ngay địa chỉ số 1 đường Nguyễn Tất Thành, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM, hiện diện như một chứng nhân nhắc nhở các thế hệ về nơi khởi đầu hành trình thay đổi vận mệnh của dân tộc. Giữa guồng quay sôi động thường ngày, người dân thành phố đi ngang qua đây không chỉ đi qua một con đường, mà còn đi qua một phần của lịch sử.

Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi được đặt trang trọng tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM ẢNH: HỮU TÍN

Di chuyển sang khu vực trung tâm sầm uất, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND TP.HCM, trên trục không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ, hướng ra Bến Bạch Đằng. Công trình được khánh thành dịp chào mừng kỷ niệm 125 năm sinh nhật Bác (19.5.1890 - 19.5.2015). Đây là mẫu tượng đài của tác giả Lâm Quang Nới, thể hiện hình ảnh Bác Hồ trìu mến, dung dị, giơ tay như luôn hướng về toàn thể đồng bào. Tổng thể công trình cao 7,2 m. Trong đó, phần tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh làm bằng hợp kim đồng với chiều cao 4,5 m, bệ tượng cao 2,7 m. Hiện khu vực này là không gian mở, là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, sự kiện quan trọng của TP.HCM đồng thời đón đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Một công trình khác về Bác Hồ cũng rất quen thuộc với người dân thành phố là tượng Bác Hồ với thiếu nhi. Tác phẩm mang tên chính thức Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc năm 1951, do nhà điêu khắc Diệp Minh Châu thực hiện bằng chất liệu đồng đỏ, nặng gần 9 tấn, cao 3,3 m, thể hiện tình thương bao la của Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng. Tượng từng được đặt trước trụ sở UBND TP.HCM nhân Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác, từ đó được nhân dân thành phố gọi với cái tên thân thuộc là tượng Bác Hồ với thiếu nhi. Đến năm 2015, tượng được dời về khuôn viên Nhà Thiếu nhi TP.HCM (P.Xuân Hòa). Không gian xung quanh tượng là nơi diễn ra hoạt động học tập, rèn luyện, giải trí của thiếu nhi thành phố, góp phần đưa các thế hệ mầm non của đất nước kết nối gần hơn với Bác, truyền động lực học tập, rèn luyện theo lời Bác Hồ dạy.

Ý TƯỞNG VỀ TOUR THAM QUAN THEO DẤU CHÂN B ÁC H Ồ

Điểm đáng chú ý của những không gian kể trên cùng các di tích được đề cập trong loạt bài Theo dấu chân Hồ Chí Minh là tất cả không đứng tách rời mà cùng hòa vào đời sống đô thị, trở thành một phần quan trọng tạo nên vẻ đẹp cảnh quan và chiều sâu lịch sử của thành phố mang tên Bác. Chính điều đó góp phần làm nên sức sống trường tồn của hình ảnh Bác Hồ, điều không chỉ tồn tại trong lịch sử, trong ký ức mà còn hiện diện ngay trong từng nhịp thở đương đại.

Nhiều nhóm du khách nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưa 14.5 ẢNH: HỮU TÍN

Những địa điểm này vốn có sự kết nối mật thiết với nhau và hoàn toàn có thể được xây dựng thành một tour tham quan có hệ thống và liên kết bài bản giới thiệu đến công chúng trong nước cũng như du khách quốc tế, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời quảng bá văn hóa, lịch sử thành phố. TS Lê Đình Kha - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, chia sẻ nếu được thực hiện, đây sẽ là một hoạt động rất giá trị. "Trường Cơ khí Á Châu (nay là Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng) là nơi Bác Hồ đã học tập 3 tháng trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Nhà trường rất sẵn sàng đóng góp và chia sẻ về hành trình theo dấu chân Bác của dân tộc", ông bày tỏ. Thầy Lê Đình Kha cũng cho biết đây là cơ hội để giới thiệu về truyền thống của trường cũng như lịch sử Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM đến với công chúng.

Trong khi đó, nhà số 5 đường Châu Văn Liêm (P.Chợ Lớn, TP.HCM), nơi Bác Hồ ở trong 9 tháng trước khi ra đi tìm đường cứu nước, hiện là "địa chỉ đỏ" trong hành trình tìm hiểu về Bác Hồ tại TP.HCM, đồng thời được đưa vào tour du lịch Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn. Lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và Ban quản lý di tích cũng bày tỏ ủng hộ đối với ý tưởng kết nối các địa điểm gắn với dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP.HCM thành một tour tham quan mang tính hệ thống và liên kết. Theo vị này, việc này không chỉ giúp du khách có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc đời, hành trình hoạt động của Người tại thành phố, mà còn mở ra một trải nghiệm du lịch giàu giá trị văn hóa - lịch sử.