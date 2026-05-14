Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Gần 100 đội viên tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vũ Thơ
Vũ Thơ
14/05/2026 12:03 GMT+7

Các đại biểu được lựa chọn từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, là những gương mặt thiếu nhi xuất sắc, đạt thành tích nổi bật ở nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, nghệ thuật, thể thao và hoạt động xã hội.

Sáng 14.5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đoàn đại biểu gần 100 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng hơn 40 giáo viên là Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026).

Gần 100 đội viên tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, vào Lăng viếng Bác. Các đại biểu được lựa chọn từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, là những gương mặt thiếu nhi xuất sắc, đạt thành tích nổi bật ở nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, nghệ thuật, thể thao và hoạt động xã hội. 

Các đội viên cũng là những thiếu nhi tiêu biểu được trao Giải thưởng Cánh én hồng và Kim Đồng năm học 2025 - 2026. 

Gần 100 đội viên tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Các đại biểu được lựa chọn từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, là những gương mặt thiếu nhi xuất sắc

ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Trong số đó có nhiều đội viên đạt giải cao tại các kỳ thi quốc tế, tiêu biểu như em Nguyễn Ánh Dương (Tuyên Quang) giành huy chương vàng kỳ thi toán tiếng Anh Hoa Kỳ AMO; em Nguyễn Minh Châu (Thái Nguyên) đạt giải nhất toàn quốc Olympic tiếng Anh trên internet; em Phạm Thị Minh Hải (Hưng Yên) giành huy chương vàng cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế INTARG tại Ba Lan.

Nhiều đội viên còn là cán bộ Đội năng động, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số, lan tỏa văn hóa đọc và tiếng nói trẻ em. Không ít em từng được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, tham gia Hội đồng trẻ em các cấp hay đạt danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc.

Gần 100 đội viên tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

Hoạt động được T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026)

ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Theo Hội đồng Đội T.Ư, chương trình nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh qua 85 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời giáo dục thiếu nhi về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ măng non trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tối cùng ngày, các đại biểu sẽ tham dự chương trình Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và đại nhạc hội "Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới" tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Tin liên quan

Trao Bằng khen T.Ư Đoàn cho thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc thiểu số

Trao Bằng khen T.Ư Đoàn cho thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc thiểu số

Tối 22.9, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Gặp mặt đại biểu tham dự Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ 4, năm 2022.

Lần đầu tiên Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho thiếu nhi tiêu biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ

Tuyên dương 50 gương thanh niên, thiếu nhi tiêu biểu

Khám phá thêm chủ đề

viếng Lăng Bác Hội đồng Đội Đội TNTP Hồ Chí Minh T.Ư Đoàn thiếu niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận