Gần 100 đội viên tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 14.5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đoàn đại biểu gần 100 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng hơn 40 giáo viên là Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026).

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, vào Lăng viếng Bác. Các đại biểu được lựa chọn từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, là những gương mặt thiếu nhi xuất sắc, đạt thành tích nổi bật ở nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, nghệ thuật, thể thao và hoạt động xã hội.

Các đội viên cũng là những thiếu nhi tiêu biểu được trao Giải thưởng Cánh én hồng và Kim Đồng năm học 2025 - 2026.

Các đại biểu được lựa chọn từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, là những gương mặt thiếu nhi xuất sắc ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Trong số đó có nhiều đội viên đạt giải cao tại các kỳ thi quốc tế, tiêu biểu như em Nguyễn Ánh Dương (Tuyên Quang) giành huy chương vàng kỳ thi toán tiếng Anh Hoa Kỳ AMO; em Nguyễn Minh Châu (Thái Nguyên) đạt giải nhất toàn quốc Olympic tiếng Anh trên internet; em Phạm Thị Minh Hải (Hưng Yên) giành huy chương vàng cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế INTARG tại Ba Lan.

Nhiều đội viên còn là cán bộ Đội năng động, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số, lan tỏa văn hóa đọc và tiếng nói trẻ em. Không ít em từng được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, tham gia Hội đồng trẻ em các cấp hay đạt danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc.

Hoạt động được T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026) ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Theo Hội đồng Đội T.Ư, chương trình nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh qua 85 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời giáo dục thiếu nhi về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ măng non trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tối cùng ngày, các đại biểu sẽ tham dự chương trình Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và đại nhạc hội "Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới" tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.