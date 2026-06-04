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Chính trị

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hội thảo về hai lời kêu gọi lịch sử

Thúy Liễu
Thúy Liễu
04/06/2026 18:04 GMT+7

Chiều 4.6, đoàn đại biểu tham dự hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2026) và 60 năm Ngày Người ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (17.7.1966 - 17.7.2026).

Dự và chủ trì lễ dâng hoa có ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo. Cùng dự có trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; trung tướng Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược và lịch sử quốc phòng Việt Nam; thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7 cùng các đại biểu, nhà khoa học, cán bộ, sĩ quan quân đội.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng những đóa hoa tươi thắm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hội thảo về hai lời kêu gọi lịch sử - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: THÚY LIỄU

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi tham dự hội thảo khoa học có ý nghĩa sâu sắc, nhằm khẳng định giá trị lịch sử, tầm vóc thời đại của hai lời kêu gọi thiêng liêng của Người. Đây không chỉ là những văn kiện có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc mà còn là nguồn cổ vũ to lớn, hun đúc ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngày 5.6, tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP.HCM sẽ đồng chủ trì hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề: "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hội thảo về hai lời kêu gọi lịch sử - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: THÚY LIỄU

Hội thảo sẽ tập trung làm rõ hoàn cảnh ra đời, nội dung cốt lõi, giá trị lịch sử và thời đại của hai lời kêu gọi; phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện. Đồng thời, các tham luận cũng luận giải giá trị lý luận, thực tiễn của ý chí bảo vệ độc lập, tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin dân tộc.

Từ đó, hội thảo đề xuất các giải pháp phát huy giá trị của hai lời kêu gọi trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo ban tổ chức, hệ thống bài viết phục vụ hội thảo gồm 100 bài, trong đó có 5 bài phát biểu, báo cáo và 95 bài tham luận. Các tham luận bám sát chủ đề, có cách tiếp cận phong phú, góp phần làm rõ hơn bối cảnh lịch sử, giá trị tư tưởng và ý nghĩa thực tiễn của hai lời kêu gọi kháng chiến.

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Hội thảo khoa học về hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học về hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 5.6, tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP.HCM sẽ đồng chủ trì hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề: "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

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