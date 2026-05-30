Hội thảo khoa học về hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định và làm sâu sắc thêm giá trị lịch sử, hiện thực của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến ngày 19.12.1946 và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước ngày 17.7.1966 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đây là 2 văn kiện có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam, thể hiện ý chí bảo vệ độc lập, tự do, khát vọng hòa bình, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc trước những thời khắc cam go của đất nước.

Hội thảo cũng hướng tới việc phân tích, luận giải sâu sắc hơn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; làm rõ tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là vận dụng giá trị của hai lời kêu gọi kháng chiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, hội thảo góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ban tổ chức, hội thảo sẽ tập trung làm rõ hoàn cảnh ra đời, nội dung cốt lõi, giá trị lịch sử và thời đại của hai lời kêu gọi; phân tích tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện được thể hiện trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các tham luận sẽ làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của ý chí bảo vệ độc lập, tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin dân tộc. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy những giá trị này trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam cho biết, hệ thống bài viết phục vụ hội thảo gồm 100 bài, trong đó có 5 bài phát biểu, báo cáo và 95 bài tham luận. Các tham luận được đánh giá bám sát chủ đề, có cách tiếp cận phong phú, góp phần làm rõ hơn bối cảnh lịch sử, giá trị tư tưởng và ý nghĩa thực tiễn của hai lời kêu gọi kháng chiến.

Trước hội thảo, chiều 4.6, ban tổ chức sẽ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

