Người dân TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí không phụ thuộc hộ khẩu

Sáng 10.7, Đảng ủy phường Sài Gòn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, đến dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Bà Lê Thị Lan Chi, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sài Gòn, cho biết đến giữa tháng 6.2026, Đảng bộ phường có 126 tổ chức đảng với 10.896 đảng viên. Chuyển đổi số trong công tác đảng tiếp tục được đẩy mạnh khi 82,5% tổ chức đảng mở tài khoản giao dịch điện tử, hơn 81% đảng viên nộp đảng phí qua Cổng dịch vụ công và gần 100% hồ sơ đảng viên được cập nhật trên cơ sở dữ liệu.

Lĩnh vực kinh tế - xã hội của phường Sài Gòn ghi nhận nhiều kết quả tích cực như thu ngân sách đạt 5.414 tỉ đồng, bằng 51,8% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 88%. Phường Sài Gòn cũng hoàn tất sắp xếp khu phố từ 14 còn 11 đơn vị, tên gọi theo số thứ tự từ 1 đến 10 và khu phố Ba Son.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Được biểu dương các kết quả của phường Sài Gòn trong 6 tháng đầu năm.

Liên quan đến khám sức khỏe miễn phí toàn dân, hiện toàn TP.HCM khám chưa tới 2% dân số. Ông Được cho biết khám sức khỏe miễn phí, xe buýt miễn phí và trợ cấp xã hội là những chính sách nhân văn của thành phố.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định kinh phí chi trả cho việc khám sức khỏe ban đầu được bố trí đầy đủ, trách nhiệm của các phường, xã cần thông báo, phối hợp, hướng dẫn để 100% người dân được khám trong năm 2026.

Chính quyền địa phương phải phối hợp các trung tâm y tế, bệnh viện của thành phố, thậm chí bệnh viện tư nhân cùng tham gia. Hôm qua (ngày 9.7), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã triển khai kết luận, cho phép các phường, xã chỉ định cơ sở khám chữa bệnh, người dân được khám sức khỏe trái tuyến, phi địa giới.

"Người dân hộ khẩu ở phường Sài Gòn nhưng qua phường Tân Định, Chợ Lớn khám cũng được, để cho thoải mái", ông Được dẫn chứng.

Với những người có điều kiện, tự lo nơi khám chữa bệnh, ông Được chia sẻ đây là quyền cá nhân của mỗi người, nhưng phường cũng cần thống kê, báo cáo về thành phố để xác định tỷ lệ bao phủ khám sức khỏe toàn dân.

Phường Sài Gòn cam kết thu ngân sách vượt 10.000 tỉ đồng

Sắp tới, TP.HCM phải giải quyết nhiều nhiệm vụ nặng nề, nhưng Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhận định có đủ điều kiện, dư địa để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân đầu tư công 100%, thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng. "Phường Sài Gòn được giao thu ngân sách tương đối lớn với hơn 10.000 tỉ đồng nên cần nỗ lực thu đạt và vượt để bù đắp cho những xã, phường còn khó khăn", ông Được gửi gắm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị phường Sài Gòn quan tâm đến chuyển đổi số, cải cách hành chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tiếp tục duy trì tốt an ninh trật tự ở địa bàn trọng điểm.

Ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, cho biết phường sẽ phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, cho biết phường sẽ tập trung giải quyết kẹt xe khu vực trung tâm. Thực tế, các khu phố phản ánh đường sá ngày cuối tuần vắng vẻ nhưng giờ cao điểm các ngày trong tuần thì phương tiện đông đúc.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn cam kết sẽ tập trung các giải pháp để thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao, chú trọng phát triển du lịch chất lượng cao. Riêng khám sức khỏe toàn dân, dù kế hoạch của UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 nhưng phường Sài Gòn quyết tâm đến ngày 30.9 sẽ hoàn tất.

Về cải cách hành chính, ông Cường cho biết trung bình mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ, nhưng đến 80% là hồ sơ chứng thực, hộ tịch. "Nếu dữ liệu hộ tịch được liên thông thì đội ngũ cán bộ, công chức sẽ phục vụ người dân tốt hơn nhiều", Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhận định.