500 người dân TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí tại phường và đồng diễn dưỡng sinh

Sáng 30.6, Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM phối hợp UBND phường Tân Mỹ (TP.HCM) tổ chức lễ ký kết hợp tác và ra mắt mô hình “Điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng” với chủ đề “Y tế gần dân - sức khỏe bền vững”. Tại chương trình, hàng trăm người dân được khám sức khỏe miễn phí.

Có 500 người dân đã tham gia đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng tại chương trình. Hoạt động diễn ra trong không khí sôi nổi, hưởng ứng chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

500 người dân tham gia đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng ẢNH: BTC

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ tịch UBND phường Tân Mỹ, cho biết sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn phường; đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng nền y tế cơ sở hiện đại, nhân văn, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thực hiện kế hoạch khám sức khỏe toàn dân của TP.HCM, phường Tân Mỹ đã thành lập 5 đội hình nòng cốt và 43 tổ công tác tại các khu phố để rà soát dữ liệu dân cư, tuyên truyền, vận động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Đến ngày 29.6.2026, toàn phường đã khám sức khỏe cho 4.355 người dân, xếp thứ 6 trong 168 phường, xã của TP.HCM.

Y bác sĩ Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM khám, tư vấn cho người dân ẢNH: BTC

Bác sĩ Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM, cho biết trong bối cảnh mô hình bệnh tật đang thay đổi nhanh chóng, yêu cầu đặt ra cho ngành y tế không chỉ là khám chữa bệnh mà còn phải chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm, tư vấn đúng và chăm sóc liên tục ngay từ cộng đồng.

Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM xác định việc đồng hành cùng phường Tân Mỹ là bước khởi đầu cho một mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo hướng Đông - Tây y kết hợp, phát huy giá trị y học cổ truyền trên nền tảng khoa học hiện đại.

Tại điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, viện phối hợp địa phương triển khai các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn dưỡng sinh, xoa bóp bấm huyệt, châm cứu, chăm sóc sức khỏe cột sống, cổ vai gáy, thắt lưng… Đồng thời, viện tư vấn cho người dân về quản lý bệnh mạn tính, phương pháp 4T (tinh thần, tâm lý; thực dưỡng; tập luyện hợp lý và trị liệu cùng sự chủ động theo dõi sức khỏe).

Trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM đã khám, tư vấn y học cổ truyền cho người cao tuổi trên địa bàn phường Tân Mỹ. Hàng trăm người dân được châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, chườm dược liệu chăm sóc cổ vai gáy và cột sống thắt lưng...



