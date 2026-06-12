Vĩnh Long khó khăn trong bố trí 1.288 tỉ đồng khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Ngày 12.6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ và hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc về kinh phí thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Long kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện khám sức khỏe miễn phí toàn dân ẢNH: NAM LONG

Theo đó, triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng dự toán kinh phí thực hiện năm 2026 hơn 1.288 tỉ đồng.

Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước hơn 519 tỉ đồng (ngân sách tỉnh hơn 445 tỉ đồng; ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 74 tỉ đồng); kinh phí kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo quy định của pháp luật về y tế trường học hơn 104 tỉ đồng; kinh phí do người sử dụng lao động chi trả để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động hơn 663 tỉ đồng.

Ngoài ra, kinh phí dự kiến từ quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với một số nhóm đối tượng theo quy định tại và theo lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế, phù hợp với khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế khoảng 321 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhu cầu kinh phí thực hiện rất lớn, trong khi khả năng cân đối ngân sách địa phương còn hạn chế; riêng phần ngân sách tỉnh phải bảo đảm hơn 445 tỉ đồng, vượt quá khả năng cân đối nguồn lực hiện nay của tỉnh.

UBND tỉnh cho biết, hiện nay các bộ, ngành Trung ương chưa ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn về cơ chế tài chính, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ, cơ chế quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí; cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và cơ chế sử dụng quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo quy định. Việc triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh từ năm 2026 theo yêu cầu của Chính phủ sẽ tạo áp lực rất lớn đối với ngân sách địa phương.

UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Tài chính quan tâm xem xét, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương hoặc bổ sung cân đối ngân sách cho tỉnh hơn 321 tỉ đồng; xem xét sớm ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn về cơ chế tài chính, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ, cơ chế quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; cơ chế sử dụng quỹ bảo hiểm y tế để chi trả đối với các nhóm đối tượng thuộc phạm vi được quỹ bảo hiểm y tế bảo đảm theo lộ trình quy định...