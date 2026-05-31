Người dân nên tự giác khám sức khỏe định kỳ

Duy Tính
31/05/2026 05:33 GMT+7

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ là trách nhiệm của nhà nước, nhưng người dân phải cộng hưởng, tự giác đi khám để bảo vệ sức khỏe cho mình, thể hiện trách nhiệm với xã hội.

Khám sức khỏe định kỳ ở đâu?

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, việc khám sức khỏe (KSK) định kỳ được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) được Sở Y tế công bố đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp cần thiết, có thể xin phép Sở Y tế để tổ chức khám lưu động ngoài cơ sở KCB. Việc bố trí địa điểm khám lưu động phải đảm bảo thuận tiện cho người dân, an toàn, đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế và nhân lực chuyên môn theo quy định hiện hành.

Đối với người lao động, học sinh, sinh viên, việc KSK được tổ chức tại các cơ sở KCB đủ điều kiện hoặc khám lưu động tại nơi học, nơi làm việc, do người sử dụng lao động, cơ sở giáo dục lựa chọn và ký hợp đồng tổ chức khám theo quy định. Đối với người lớn tuổi, neo đơn, đi lại khó khăn thì có thể thực hiện KSK định kỳ tại nhà.

Người dân tự giác đi khám sức khỏe định kỳ nhằm bảo vệ sức khỏe cho mình, thể hiện trách nhiệm với xã hội

Đối với các nhóm đối tượng còn lại, người dân được lựa chọn và thực hiện KSK tại cơ sở KCB theo sự điều phối của UBND cấp xã. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 25.5 cho đến khi hoàn thành việc khám sức khỏe, chậm nhất ngày 31.12.2026.

Phát hiện bệnh, người dân cần làm gì?

Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nếu phát hiện bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính, người dân sẽ được đưa vào chương trình quản lý điều trị nhóm bệnh không lây của trạm y tế, ưu tiên tại y tế cơ sở khi đủ điều kiện hoặc chuyển tuyến cơ sở chẩn đoán điều trị phù hợp theo BHYT. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ bệnh nặng, cơ sở khám phải hướng dẫn chuyển tuyến chuyên khoa, phù hợp để điều trị theo BHYT.

Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp UBND xã Củ Chi tổ chức chương trình khám bệnh sàng lọc và tầm soát bệnh lý tim mạch ở trẻ em

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc nếu người dân không chịu đi khám thì làm sao quản lý được 100% sức khỏe dân số, PGS-TS Tăng Chí Thượng nói: "Chúng tôi không đặt vấn đề bắt buộc hay cưỡng ép người dân đi khám. Cách làm đúng là thuyết phục, tạo thuận lợi và làm cho người dân thấy việc KSK có lợi cho chính mình. Thực tế, nhiều người không đi khám không phải vì không quan tâm sức khỏe, mà vì bận mưu sinh, ngại chờ đợi, không biết khám ở đâu, hoặc nghĩ rằng chưa có triệu chứng thì chưa cần khám. Nếu tạo được thuận tiện, dịch vụ tốt và kết quả thuyết phục, tạo được niềm tin, chắc chắn người dân sẽ tham gia đông đủ".

Mục tiêu lớn nhưng cũng đầy thách thức

Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, mục tiêu tiến tới 100% người dân được KSK là rất lớn và là thách thức không nhỏ. Các thách thức chính được ngành y tế nhận diện gồm thứ nhất là năng lực y tế cơ sở. Giải pháp là huy động bệnh viện, trung tâm y tế cùng tham gia, hỗ trợ xuống địa bàn và mỗi bệnh viện, trung tâm y tế khu vực đều tổ chức khu KSK, khám sàng lọc.

Thứ hai là nhóm dân cư khó tiếp cận, là nhóm dễ bị bỏ sót nhất. TP.HCM sẽ phải rà soát dữ liệu dân cư, dữ liệu BHYT, dữ liệu lao động và tổ chức các điểm khám lưu động để tạo thuận tiện cho người dân.

Đoàn y bác sĩ BV Nhi đồng TP.HCM phối hợp chính quyền và y tế địa phương tổ chức khám bệnh, tầm soát sức khỏe cho trẻ em tại xã Thạnh An và đảo Thiềng Liềng

Thứ ba là hạ tầng dữ liệu. Khám hàng loạt mà dữ liệu không được cập nhật, không kết nối hồ sơ sức khỏe điện tử thì khó có thể quản lý sức khỏe toàn dân. Vì vậy, ngành y tế đã chuẩn bị và yêu cầu dữ liệu phải được nhập, chuẩn hóa và sử dụng ngay từ điểm khám.

Thứ tư là thói quen của người dân. Nhiều người chỉ đi khám khi đã có triệu chứng. Việc này cần truyền thông lâu dài, kiên trì, dễ hiểu...

"Chúng tôi xác định mục tiêu 100% là đích phấn đấu, nhưng nếu cuối năm chưa đạt tuyệt đối 100%, điều quan trọng là TP.HCM đã xây dựng được nền tảng quản lý sức khỏe dân cư bền vững, để những năm sau tiếp tục hoàn thiện", PGS-TS Tăng Chí Thượng khẳng định.

Đến hết 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

