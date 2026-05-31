Người dân nên tự giác khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ ở đâu?
Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, việc khám sức khỏe (KSK) định kỳ được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) được Sở Y tế công bố đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp cần thiết, có thể xin phép Sở Y tế để tổ chức khám lưu động ngoài cơ sở KCB. Việc bố trí địa điểm khám lưu động phải đảm bảo thuận tiện cho người dân, an toàn, đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế và nhân lực chuyên môn theo quy định hiện hành.
Đối với người lao động, học sinh, sinh viên, việc KSK được tổ chức tại các cơ sở KCB đủ điều kiện hoặc khám lưu động tại nơi học, nơi làm việc, do người sử dụng lao động, cơ sở giáo dục lựa chọn và ký hợp đồng tổ chức khám theo quy định. Đối với người lớn tuổi, neo đơn, đi lại khó khăn thì có thể thực hiện KSK định kỳ tại nhà.
Đối với các nhóm đối tượng còn lại, người dân được lựa chọn và thực hiện KSK tại cơ sở KCB theo sự điều phối của UBND cấp xã. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 25.5 cho đến khi hoàn thành việc khám sức khỏe, chậm nhất ngày 31.12.2026.
Phát hiện bệnh, người dân cần làm gì?
Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nếu phát hiện bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính, người dân sẽ được đưa vào chương trình quản lý điều trị nhóm bệnh không lây của trạm y tế, ưu tiên tại y tế cơ sở khi đủ điều kiện hoặc chuyển tuyến cơ sở chẩn đoán điều trị phù hợp theo BHYT. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ bệnh nặng, cơ sở khám phải hướng dẫn chuyển tuyến chuyên khoa, phù hợp để điều trị theo BHYT.
Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc nếu người dân không chịu đi khám thì làm sao quản lý được 100% sức khỏe dân số, PGS-TS Tăng Chí Thượng nói: "Chúng tôi không đặt vấn đề bắt buộc hay cưỡng ép người dân đi khám. Cách làm đúng là thuyết phục, tạo thuận lợi và làm cho người dân thấy việc KSK có lợi cho chính mình. Thực tế, nhiều người không đi khám không phải vì không quan tâm sức khỏe, mà vì bận mưu sinh, ngại chờ đợi, không biết khám ở đâu, hoặc nghĩ rằng chưa có triệu chứng thì chưa cần khám. Nếu tạo được thuận tiện, dịch vụ tốt và kết quả thuyết phục, tạo được niềm tin, chắc chắn người dân sẽ tham gia đông đủ".
Mục tiêu lớn nhưng cũng đầy thách thức
Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, mục tiêu tiến tới 100% người dân được KSK là rất lớn và là thách thức không nhỏ. Các thách thức chính được ngành y tế nhận diện gồm thứ nhất là năng lực y tế cơ sở. Giải pháp là huy động bệnh viện, trung tâm y tế cùng tham gia, hỗ trợ xuống địa bàn và mỗi bệnh viện, trung tâm y tế khu vực đều tổ chức khu KSK, khám sàng lọc.
Thứ hai là nhóm dân cư khó tiếp cận, là nhóm dễ bị bỏ sót nhất. TP.HCM sẽ phải rà soát dữ liệu dân cư, dữ liệu BHYT, dữ liệu lao động và tổ chức các điểm khám lưu động để tạo thuận tiện cho người dân.
Thứ ba là hạ tầng dữ liệu. Khám hàng loạt mà dữ liệu không được cập nhật, không kết nối hồ sơ sức khỏe điện tử thì khó có thể quản lý sức khỏe toàn dân. Vì vậy, ngành y tế đã chuẩn bị và yêu cầu dữ liệu phải được nhập, chuẩn hóa và sử dụng ngay từ điểm khám.
Thứ tư là thói quen của người dân. Nhiều người chỉ đi khám khi đã có triệu chứng. Việc này cần truyền thông lâu dài, kiên trì, dễ hiểu...
"Chúng tôi xác định mục tiêu 100% là đích phấn đấu, nhưng nếu cuối năm chưa đạt tuyệt đối 100%, điều quan trọng là TP.HCM đã xây dựng được nền tảng quản lý sức khỏe dân cư bền vững, để những năm sau tiếp tục hoàn thiện", PGS-TS Tăng Chí Thượng khẳng định.
Bình luận (0)