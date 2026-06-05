Người dân TP.HCM được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm 1 lần

Ngày 5.6, tại phường Bà Rịa, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt công tác triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026 và đầu tư mở rộng các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dự hội nghị.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến ngày 30.5, chương trình khám sức khỏe cộng đồng đã thực hiện hơn 150.000 lượt khám, tập trung vào các nhóm ưu tiên gồm người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và người từ 18 tuổi trở lên.



Sở Y tế đề nghị các địa phương đưa công tác chăm sóc sức khỏe vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn chỉ tiêu y tế với chương trình công tác hằng năm.

Đảm bảo không bỏ sót người dân, nhất là các nhóm yếu thế

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người dân từ năm 2026 không chỉ là một chương trình y tế mà còn là chủ trương lớn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Ông Lộc đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo không bỏ sót người dân, nhất là các nhóm yếu thế như người cao tuổi, hộ nghèo, người có công.

Bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả triển khai, lấy sự hài lòng và lợi ích của người dân làm thước đo hiệu quả.

Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy "chữa bệnh" sang tư duy "chăm sóc sức khỏe chủ động"; từ phát hiện bệnh khi đã muộn sang phát hiện sớm, quản lý sớm, điều trị sớm và bảo vệ sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

TP.HCM phấn đấu đến năm 2030 bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm 1 lần; kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời.

Bệnh viện, trung tâm y tế khu vực ký kết hợp tác và hỗ trợ chuyên môn toàn diện

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Y tế khu vực Long Đất (xã Long Điền), Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ ký kết hợp tác và hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa bệnh viện tuyến cuối với các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM chứng kiến lễ ký kết giữa các bệnh viện tuyến cuối với bệnh viện, trung tâm y tế khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa hỗ trợ chuyên môn toàn diện cho Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức về cấp cứu và hồi sức cấp cứu, lọc thận nhân tạo, sản khoa, nội soi tổng hợp…

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu hỗ trợ chuyên môn toàn diện cho Trung tâm Y tế khu vực Long Đất về hồi sức cấp cứu, sản phụ khoa, y học cổ truyền, lọc thận nhân tạo, ngoại khoa, "báo động đỏ" liên viện.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ chuyên môn toàn diện cho Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ về trung tâm cấp cứu chấn thương, kỹ thuật cấp cứu ngoại khoa, cấp cứu đột quỵ, nhi khoa và sản khoa, lọc máu và nội khoa, hội chẩn chuyển tuyến.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hỗ trợ chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí về cấp cứu hô hấp, chẩn đoán và điều trị lao, bệnh phổi mãn tính, cận lâm sàng, dược và nhà thuốc bệnh viện, đào tạo và giám sát định kỳ.

Theo Sở Y tế TP.HCM, 4 bản ghi nhớ ký kết giữa các bệnh viện tuyến cuối và bệnh viện, trung tâm y tế khu vực không chỉ là văn bản hành chính mà là cam kết dài hạn của hệ thống y tế TP.HCM, không để bất kỳ người dân nào ở vùng Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phải đi xa vì thiếu y tế tại chỗ chăm sóc sức khỏe.