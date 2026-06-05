Vĩnh Long thi tuyển vào công chức 683 người hoạt động không chuyên trách

Ngày 5.6, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long cho biết, sở vừa tổ chức thi tuyển cho 683 cán bộ, người hoạt động không chuyên trách ở các xã phường. Kết quả, có 628 người trúng tuyển vào công chức khối nhà nước, 55 người trúng tuyển vào khối Đảng, đoàn thể. Các công chức mới được xếp ngạch lương chuyên viên cao nhất bậc 4 (tương đương hệ số 3,33).

Vĩnh Long có 737 người hoạt động không chuyên trách trúng tuyển vào công chức ảnh: nam long

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, hiện tại, tổng số cán bộ, công chức toàn tỉnh là 7.827 người, số biên chế được giao là 9.260, thiếu 1.433 người. Tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 53.237 biên chế, số hiện có 50.280 người, thiếu 2.957 người.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã quyết định điều chỉnh giảm 145 biên chế viên chức của Sở Nông nghiệp - Môi trường và 3.183 biên chế viên chức của Sở Y tế (giảm 179 biên chế viên chức dự phòng) để bổ sung biên chế viên chức cho UBND cấp xã bố trí cho các trung tâm dịch vụ sự nghiệp công, trạm y tế cấp xã.

372 cán bộ ở Bến Tre và Trà Vinh (cũ) được bố trí nhà ở công vụ

Theo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, việc xếp lương đối với các trường hợp được tiếp nhận vào công chức được thực hiện theo Thông tư 1/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức.

Các xã, phường của tỉnh Vĩnh Long đang xem xét để bố trí chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm, khu phố ảnh: nam long

Về bố trí nhà công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (cũ) có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên là 121/228 người, còn lại 107 người sẽ tiếp tục bố trí. Cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7 và không có hệ số chức vụ đã bố trí cho 251/312 người, còn lại 61 người sẽ bố trí vào các đợt tiếp theo. Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương cải tạo thêm các cơ sở nhà đất dôi dư để làm nhà ở công vụ.

Tổng số cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý nhà nước toàn tỉnh Vĩnh Long là 6.442 cơ sở. Trong đó, có 5.130 cơ sở nhà, đất đã được lập phương án sắp xếp lại và UBND tỉnh đã phê duyệt phương án sắp xếp.

Tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện 734 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị không thuộc đối tượng sắp xếp; 28 cơ sở nhà, đất do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng các đoàn thể, hội đang rà soát, xây dựng và trình phương án sắp xếp, xử lý.

98 cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai; 342 cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giao cho Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà, các đơn vị chức năng quản lý, khai thác theo quy định; 110 cơ sở nhà, đất do Trung ương chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.