Hơn 4.000 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc, TP.HCM sẽ hỗ trợ thêm

Sở Nội vụ TPHCM vừa gửi văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý hồ sơ dự thảo nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện sắp xếp theo các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò hỗ trợ tích cực cho hoạt động Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cơ sở. Họ cũng là nguồn nhân lực hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ, công chức cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh - xã hội tại cơ sở...

Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn như đại dịch Covid-19 năm 2021, hay công tác bầu cử các cấp đều có sự đóng góp của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách.

Thống kê đến tháng 5.2026, toàn TP.HCM có 5.017 người hoạt động không chuyên trách đang làm việc tại khối Đảng, MTTQ, chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, UBND các phường, xã tính toán chỉ 944 người đủ điều kiện xem xét tiếp nhận vào công chức, viên chức.

Như vậy, còn 4.073 người hoạt động không chuyên trách cần có phương án bố trí, giải quyết chế độ, chính sách khi kết thúc sử dụng vào ngày 31.5.

Lý giải về sự cần thiết của chính sách hỗ trợ thêm, dự thảo tờ trình của UBND TP.HCM nhấn mạnh việc này nhằm tri ân, chia sẻ, động viên đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, giúp họ có thêm nguồn lực để chuyển đổi công việc sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Về mức hỗ trợ cụ thể, UBND TP.HCM đề xuất hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp không tiếp tục làm việc ở khu vực công, tương ứng với 3.510.000 đồng/năm.

Trong trường hợp người hoạt động không chuyên trách tiếp tục làm việc ở khu vực công, mức hỗ trợ bằng 1 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác, tương ứng với mức hỗ trợ 2.340.000 đồng/năm.

Thời gian để tính chế độ hỗ trợ là tổng thời gian tham gia công tác giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Ước tính, ngân sách TP.HCM sẽ chi hơn 95 tỉ đồng để hỗ trợ hơn 4.000 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc. Chính sách hỗ trợ thêm dự kiến được trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 5.2026.

Đây là chính sách hỗ trợ thêm của TP.HCM. Ngoài ra, người hoạt động không chuyên trách khi nghỉ việc từ ngày 31.5 sẽ nhận mức hỗ trợ theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ.