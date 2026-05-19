Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức tại UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố năm 2026.

Hà Nội tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức ẢNH: TUẤN MINH

Theo kế hoạch, Hà Nội dự kiến tiếp nhận 230 chỉ tiêu nhằm bổ sung đội ngũ công chức có kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối tượng được xem xét tiếp nhận là người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 1.7.2025, đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định của luật Cán bộ, công chức.

Ngoài ra, người dự tuyển phải có ít nhất 5 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí phù hợp với công việc dự kiến tiếp nhận. Trường hợp thời gian công tác không liên tục nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn theo quy định.

Hồ sơ tiếp nhận phải có văn bản đề xuất của cơ quan có nhu cầu tuyển dụng; sơ yếu lý lịch được xác nhận bởi cơ quan, đơn vị nơi công tác và lập chậm nhất 30 ngày trước thời điểm nộp hồ sơ.

Liên quan việc sắp xếp đội ngũ không chuyên trách cấp xã, theo chủ trương của T.Ư, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng này được bố trí tạm thời đến hết ngày 31.5.2026.

Sau thời điểm trên, các địa phương phải hoàn thành phương án sắp xếp và giải quyết chế độ liên quan.

Kết luận số 163-KL/TW cũng cho phép kéo dài việc sử dụng cán bộ không chuyên trách phù hợp với thời điểm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trước ngày 31.5.2026.

Theo đó, trường hợp được bố trí làm người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố sau ngày 1.7.2025 vẫn có thể được xem xét tiếp nhận vào công chức nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Bộ Nội vụ cho biết, việc xem xét tiếp nhận phải căn cứ vào tỷ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan sử dụng công chức, chỉ tiêu biên chế được giao cũng như yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận.

Tiếp xúc cử tri tại Lào Cai mới đây, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã còn khoảng 60.000 người, tương đương khoảng một nửa so với trước đây.

Theo Phó thủ tướng, Chính phủ đang định hướng xử lý lực lượng này theo 3 phương án: tuyển dụng vào công chức cấp xã đối với người đủ điều kiện; bố trí đảm nhiệm chức danh không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố nếu được địa phương và người dân đồng thuận; hoặc giải quyết chế độ theo chính sách hiện hành trước ngày 31.5.2026.