Lương cơ sở tăng từ 1.7, lương công chức, viên chức mới cao nhất 25 triệu đồng/tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Từ 1.7, lương cơ sở của cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng ẢNH: THU HẰNG

Theo đó, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1.7 tới (tăng 8%). Mức lương này là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Công thức tính như sau: Lương = lương cơ sở x hệ số lương (chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Hệ số lương tương ứng với từng bậc, ngạch công chức được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ.

Theo đó, lương của công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp là cao nhất, đạt mức 25,3 triệu đồng/tháng từ 1.7. Bên cạnh đó, mức lương của cán bộ, công chức còn lại được chia theo ngạch: A3, A2, A1, A0, B và C. Trong đó, công chức loại C nhóm 3 có mức lương thấp nhất là 3,415 triệu đồng/tháng.

Theo bảng lương mới, nhóm chuyên gia cao cấp tiếp tục là đối tượng hưởng mức lương cao nhất trong hệ thống công chức.

Nhóm chuyên gia cao cấp có hệ số lương từ 8,8 đến 10. Với mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất đạt khoảng 25,3 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, bậc 1 hệ số 8,8, mức lương tăng từ 20,592 triệu đồng lên 22,264 triệu đồng/tháng. Bậc 2 hệ số 9,4, tăng lên 23,782 triệu đồng/tháng. Bậc 3 hệ số 10: đạt 25,3 triệu đồng/tháng. So với trước ngày 1.7, mỗi bậc tăng thêm khoảng 1,7 - 1,9 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, công chức loại A3 tăng cao nhất hơn 20 triệu đồng. Đối với công chức loại A3 nhóm A3.1, mức lương dao động từ 15,686 triệu đồng đến 20,24 triệu đồng/tháng. Đây là nhóm công chức có trình độ chuyên môn cao, thường đảm nhiệm vị trí chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

Cụ thể, bậc 1 hệ số 6,2 hưởng 15,686 triệu đồng/tháng. Bậc 6 hệ số 8, hưởng 20,24 triệu đồng/tháng

Công chức loại A3 nhóm A3.2 có mức lương từ 14,547 triệu đồng đến 19,101 triệu đồng/tháng. Mức tăng tuyệt đối của hai nhóm này dao động khoảng 1,1 - 1,5 triệu đồng/tháng so với trước.

Công chức loại A2 tăng thêm từ 700.000 - 1,2 triệu đồng/tháng

Với công chức loại A2 nhóm A2.1, mức lương mới từ ngày 1.7 dao động từ 11,132 triệu đồng đến 17,153 triệu đồng/tháng. Ở bậc cao nhất, hệ số 6,78 tương ứng mức lương 17,153 triệu đồng/tháng. Đây là nhóm phổ biến với các chức danh chuyên viên chính tại nhiều cơ quan nhà nước.

Trong khi đó, công chức loại A2 nhóm A2.2 có mức lương từ 10,12 triệu đồng đến 16,141 triệu đồng/tháng. So với trước điều chỉnh, mỗi công chức nhóm A2 tăng thêm khoảng 700.000 đồng đến hơn 1,2 triệu đồng/tháng.

Công chức loại A1 phổ biến hưởng gần 12,6 triệu đồng ở bậc cao nhất. Nhóm A1 là lực lượng đông đảo nhất trong hệ thống công chức hiện nay, bao gồm các ngạch chuyên viên và tương đương.

Bảng lương công chức loại A1 và A0

Theo bảng lương mới, bậc 1 hệ số 2,34 hưởng 5,920 triệu đồng/tháng. Bậc 9 hệ số 4,98, hưởng 12,599 triệu đồng/tháng. Như vậy, đa số công chức ở ngạch chuyên viên sẽ có mức lương từ khoảng 6 - 12,6 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

Với công chức loại A0, mức lương mới dao động từ 5,313 triệu đồng đến 12,3 triệu đồng/tháng. Cụ thể, bậc 1 hệ số 2,1: hưởng 5,313 triệu đồng/tháng. Bậc 10 hệ số 4,89: hưởng 12,371 triệu đồng/tháng. Dù là nhóm có mức lương thấp hơn các ngạch còn lại, nhưng việc tăng lương cơ sở giúp thu nhập cải thiện rõ rệt, đặc biệt với công chức trẻ mới vào nghề.

Công chức loại B, mức lương mới cũng có sự cải thiện, dao động từ 4,7 triệu đồng/tháng đến 10,271 triệu đồng 10,2 triệu đồng/tháng.

Trong đó, lương bậc 1, hệ số 1,86 là 4,7 triệu đồng/tháng. Lương bậc 12, hệ số 4,06 là 10,271 triệu đồng/tháng.

Công chức loại C, có mức lương từ 3,4 triệu đồng/tháng, cao nhất là 9,1 triệu đồng/tháng.

Ngoài lương, cán bộ, công chức cũng được hưởng thêm các phụ cấp. Các phụ cấp này cũng sẽ được điều chỉnh khi tăng lương cơ sở.

Hiện một số nhóm đang hưởng lương theo mức lương cơ sở và hệ số lương như: cán bộ, công chức từ T.Ư đến cấp xã; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Cạnh đó, còn có nhóm người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân; người hoạt động không chuyên trách ở cấp cơ sở...