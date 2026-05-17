Thời sự

Từ 1.7, chính thức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng

Mai Hà
17/05/2026 11:51 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1.7.2026.

Đối tượng áp dụng là người hưởng lương, phụ cấp áp dụng tăng lương cơ sở bao gồm: cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã quy định tại điều 1 luật Cán bộ, công chức.

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lương cơ sở của cán bộ, công chức, người lao động sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1.7.2026

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu. Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố...

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1.7 nhằm bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6.2026 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).

Chế độ tiền thưởng

Nghị định quy định chế độ tiền thưởng được thực hiện trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

Chế độ tiền thưởng được dùng để thưởng đột xuất theo thành tích công tác và thưởng định kỳ hằng năm căn cứ theo kết quả theo dõi, đánh giá hằng quý, 6 tháng, xếp loại chất lượng hằng năm của từng người trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị...

Tiêu chí thưởng theo thành tích công tác đột xuất và căn cứ theo kết quả theo dõi, đánh giá hằng quý, 6 tháng, xếp loại chất lượng hằng năm của người hưởng lương trong cơ quan, đơn vị. Mức tiền thưởng cụ thể đối với từng trường hợp, không nhất thiết phải gắn với mức lương theo hệ số lương của từng người...

Quỹ tiền thưởng hằng năm nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của luật Thi đua, khen thưởng, được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và cấp bậc quân hàm của các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.


Tăng lương cơ sở từ 1.7, mức cao nhất có thể nhận hơn 20 triệu đồng/tháng

Với mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1.7.2026, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức từ hệ số 2,34 đến 8,0 có thể nhận được mức lương thực nhận tăng từ vài trăm nghìn đến hơn 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

