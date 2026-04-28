Vì sao Bộ Nội vụ giữ mức tăng lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng?

Thông tin về điều chỉnh lương cơ sở được ông Nguyễn Duy Cường, Phó cục trưởng Cục Tiền lương và BHXH, cho biết tại họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ vào chiều 28.4.

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó cục trưởng Cục Tiền lương và BHXH, chia sẻ thông tin tại họp báo ẢNH: VĂN GIÁP

Tại họp báo, phóng viên nêu câu hỏi, mới đây, tại diễn đàn Quốc hội, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) cho rằng mức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng mà Bộ Nội vụ đề xuất là hợp lý về mặt kỹ thuật, nhưng chưa đủ mạnh để cải thiện đáng kể đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đại biểu, mức lương cơ sở cần được nâng lên khoảng 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng. Ý kiến này cũng nhận được sự đồng tình của các chuyên gia và nhiều công chức, viên chức, người lao động. "Vì sao Bộ Nội vụ lại chọn phương án tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng?".

Trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Duy Cường, Phó cục trưởng Cục Tiền lương và BHXH, cho biết Bộ Nội vụ đã xây dựng nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Dự kiến từ 1.7, mức lương cơ sở trong khối công nhân viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh, tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng.

"Việc lựa chọn phương án từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo tại Tờ trình số 06-TTr/ĐU và được Bộ Chính trị thông qua tại Kết luận 206-KL/T.Ư. Sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi Bộ Tư pháp thẩm định", ông Cường thông tin.

Theo Phó cục trưởng Cục Tiền lương và BHXH, ngày 24.4 vừa qua, Bộ Tư pháp cũng đã họp thẩm định và cho ý kiến. Tới đây, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ đề thông qua, đảm bảo có hiệu lực từ 1.7.2026.

Trước đó, tại dự thảo tờ trình Chính phủ về nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ cho rằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng hiện hành chỉ bằng 56,12% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp.

Cạnh đó, các mức lương khác trong hệ thống bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng thấp, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

"Việc tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là cần thiết. Việc này tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống của người hưởng lương, phụ cấp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", Bộ Nội vụ nêu rõ.

Theo ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ), phương án 2,53 triệu đồng/tháng mà Bộ Nội vụ đưa ra không phải là không có cơ sở, bởi đã được tính toán dựa trên nguồn lực hiện có. Nếu tăng lương ở mức cao nhưng không bảo đảm nguồn chi, sẽ tạo áp lực lớn lên ngân sách và có thể kéo theo những hệ lụy khác.