Thời sự

Nhiều bộ ngành, địa phương đề xuất tăng lương cơ sở cao hơn 2,53 triệu đồng

Tuyến Phan
22/04/2026 10:05 GMT+7

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng, áp dụng từ 1.7.2026, tuy nhiên nhiều bộ, ngành, địa phương cho rằng mức này còn thấp, cần tăng hơn nữa.

Bộ Tư pháp mới đây công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Nhiều bộ ngành, địa phương đề xuất tăng lương cơ sở cao hơn 2,53 triệu đồng - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1.7.2026

ẢNH: T.N

Dự kiến tăng lương cơ sở từ 1.7.2026

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng 8%) đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; áp dụng từ ngày 1.7.2026.

Cơ quan soạn thảo đánh giá, việc tăng lương cơ sở như trên là cần thiết, qua đó tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, góp phần cải thiện đời sống của người hưởng lương, phụ cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Góp ý dự thảo, nhiều bộ, ngành, địa phương ủng hộ chủ trương tăng lương cơ sở, song cho rằng mức tăng như đề xuất của Bộ Nội vụ còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Bộ GD-ĐT cho hay, dù tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng, tức là thêm 190.000 đồng/tháng, thì mức tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức vẫn thấp hơn mức lương mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp.

Điều này chưa bảo đảm tương quan hợp lý với thị trường lao động, chưa tạo được chuyển biến rõ rệt trong cải thiện thu nhập của người hưởng lương, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn nhiều khó khăn.

Bộ GD-ĐT đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung đánh giá tác động của phương án điều chỉnh tăng lương cơ sở; trong đó làm rõ khoảng cách tiền lương giữa khu vực công và khu vực doanh nghiệp, mức độ đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của cán bộ, công chức, viên chức sau khi điều chỉnh.

Trên cơ sở đó, xem xét điều chỉnh lương cơ sở với mức tăng phù hợp hơn, góp phần nâng cao đời sống của người hưởng lương và phù hợp với định hướng cải cách chính sách tiền lương theo tỉnh thần của Nghị quyết số 27 của Trung ương.

Chưa đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức

Nhiều địa phương cũng có chung kiến nghị như trên. Tỉnh Lai Châu cho rằng mức lương cơ sở như dự thảo chỉ bằng khoảng 56,6% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp năm 2026, chưa đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Chưa kể, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại cấp xã, phường tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Trong khi đó, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, giá cả hàng hóa tăng cao, tiền lương của cán bộ, công chức chưa đáp ứng nhu cầu chi tiêu thiết yếu của gia đình, dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức chưa yên tâm công tác, đồng thời không thu hút được cán bộ có năng lực, trình độ cao vào công tác trong khu vực công.

Các tỉnh Thanh Hoá, Đắk Lắk, Quảng Ngãi… cũng chung nhận định mức lương cơ sở dự kiến 2,53 triệu đồng/tháng chưa phù hợp với tốc độ tăng giá hiện nay, chưa đảm bảo mức sống thực tế cho người hưởng lương.

Tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, mức tăng lương cơ sở như dự thảo còn thấp, chưa thật sự tương xứng với mặt bằng chi tiêu thực tế, khi mà chỉ số giá tiêu dùng tăng, giá nhiên liệu và nhiều chi phí thiết yếu biến động theo chiều hướng tăng.

Nếu chỉ điều chỉnh ở mức này sẽ chưa tạo chuyển biến rõ nét về thu nhập, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu cải thiện đời sống, ổn định tâm lý và động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với khu vực công…

Phản hồi các ý kiến nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên như dự thảo nhằm đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ.

Đại biểu đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,7 triệu đồng

Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng, giúp đảm bảo tốt hơn đời sống của người hưởng lương từ ngân sách.

