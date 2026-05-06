Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Tăng lương cơ sở từ 1.7, mức cao nhất có thể nhận hơn 20 triệu đồng/tháng

Thu Hằng
Thu Hằng
06/05/2026 11:44 GMT+7

Với mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1.7.2026, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức từ hệ số 2,34 đến 8,0 có thể nhận được mức lương thực nhận tăng từ vài trăm nghìn đến hơn 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Tăng lương cơ sở từ 1.7: mức cao nhất có thể nhận hơn 20 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Bộ Chính trị thống nhất từ 1.7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng

ẢNH: TUẤN MINH

Lương cơ sở tăng theo hệ số, thấp nhất thêm 440.000 đồng

Theo đó, từ ngày 1.7.2026, mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, làm căn cứ tính lương, phụ cấp và nhiều chế độ liên quan.

Dự thảo quy định phạm vi áp dụng rộng, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; đại biểu HĐND các cấp…

Đây là những nhóm đang hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước hoặc có liên quan đến chế độ tiền lương khu vực công.

Theo dự thảo, công thức tính mức lương như sau: 

Mức lương từ ngày 1.7 = mức lương cơ sở (2,53 triệu đồng/tháng) x hệ số lương hiện hưởng. 

Cụ thể, một viên chức tốt nghiệp đại học mới ra trường, xếp lương bậc 1 ngạch A1 với hệ số 2,34, hiện nhận khoảng 5,48 triệu đồng/tháng nếu tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng. Khi áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng từ ngày 1.7, lương của nhóm này sẽ tăng lên khoảng 5,92 triệu đồng/tháng, tức tăng thêm gần 440.000 đồng mỗi tháng.

Tương tự, một viên chức đạt bậc 9 ngạch A1 với hệ số lương 4,98 hiện nhận khoảng 11,65 triệu đồng/tháng. Khi áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng, lương của nhóm này sẽ tăng lên khoảng 12,6 triệu đồng/tháng, tương đương tăng gần 1 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với nhóm trình độ cao như thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư đang giữ các ngạch cao sẽ có mức thu nhập đáng kể khi áp dụng lương cơ sở mới.

Chẳng hạn, một viên chức ngạch A3, bậc 1 với hệ số 6,2 hiện nhận khoảng 14,5 triệu đồng/tháng, khi áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng, lương của nhóm này sẽ tăng lên khoảng 15,7 triệu đồng/tháng, tức tăng hơn 1,1 triệu đồng.

Với các bậc cao hơn trong cùng ngạch A3, bậc 6 với hệ số 8,0 hiện nhận khoảng 18,72 triệu đồng/tháng. Khi áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng, lương của nhóm này sẽ tăng lên khoảng 20,24 triệu đồng/tháng, tức tăng hơn 1,5 triệu đồng mỗi tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp đi kèm.

Phụ cấp được tính ra sao?

Bên cạnh hướng dẫn cách tính mức lương, dự thảo còn đưa ra công thức tính mức phụ cấp. Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở công thức tính như sau:

Mức phụ cấp từ ngày 1.7 = mức lương cơ sở (2,53 triệu đồng/tháng) x  hệ số phụ cấp hiện hưởng

Đối với các khoản phụ cấp tính theo phần trăm mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) mức phụ cấp từ 1.7 được xác định bằng cách cộng mức lương thực hiện từ 1.7 cộng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), sau đó nhân với tỷ lệ phần trăm phụ cấp theo quy định.

Đối với đại biểu HĐND, căn cứ vào hệ số hoạt động phí theo quy định hiện hành để tính mức hoạt động phí. Công thức như sau:

Mức hoạt động phí thực hiện từ 1.7 = Mức lương cơ sở (2,53 triệu đồng/tháng) × hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, mức phụ cấp được tính trên cơ sở mức lương cơ sở nhân với hệ số phụ cấp theo quy định, tương tự cách tính đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách.

Mức phụ cấp = mức lương cơ sở (2,53 triệu đồng/tháng) × hệ số phụ cấp theo quy định.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu, mức lương và các khoản phụ cấp được tính tương tự cán bộ, công chức, trên cơ sở mức lương cơ sở nhân với hệ số lương và hệ số phụ cấp theo quy định hiện hành.

Nếu được ban hành, thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, đồng thời thay thế quy định hiện hành về hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở.

Tin liên quan

Vì sao Bộ Nội vụ giữ mức tăng lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng?

Vì sao Bộ Nội vụ giữ mức tăng lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng?

Dự kiến từ 1.7, mức lương cơ sở trong khối công nhân viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh, tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng. Việc đề xuất mức tăng này được Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất.

Khám phá thêm chủ đề

lương cơ sở tăng lương 2026 tăng lương cơ sở công chức Viên chức tăng lương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận