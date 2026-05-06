Tăng lương cơ sở từ 1.7, mức cao nhất có thể nhận hơn 20 triệu đồng/tháng

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Bộ Chính trị thống nhất từ 1.7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng ẢNH: TUẤN MINH

Lương cơ sở tăng theo hệ số, thấp nhất thêm 440.000 đồng

Theo đó, từ ngày 1.7.2026, mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, làm căn cứ tính lương, phụ cấp và nhiều chế độ liên quan.

Dự thảo quy định phạm vi áp dụng rộng, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; đại biểu HĐND các cấp…

Đây là những nhóm đang hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước hoặc có liên quan đến chế độ tiền lương khu vực công.

Theo dự thảo, công thức tính mức lương như sau:

Mức lương từ ngày 1.7 = mức lương cơ sở (2,53 triệu đồng/tháng) x hệ số lương hiện hưởng.

Cụ thể, một viên chức tốt nghiệp đại học mới ra trường, xếp lương bậc 1 ngạch A1 với hệ số 2,34, hiện nhận khoảng 5,48 triệu đồng/tháng nếu tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng. Khi áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng từ ngày 1.7, lương của nhóm này sẽ tăng lên khoảng 5,92 triệu đồng/tháng, tức tăng thêm gần 440.000 đồng mỗi tháng.

Tương tự, một viên chức đạt bậc 9 ngạch A1 với hệ số lương 4,98 hiện nhận khoảng 11,65 triệu đồng/tháng. Khi áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng, lương của nhóm này sẽ tăng lên khoảng 12,6 triệu đồng/tháng, tương đương tăng gần 1 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với nhóm trình độ cao như thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư đang giữ các ngạch cao sẽ có mức thu nhập đáng kể khi áp dụng lương cơ sở mới.

Chẳng hạn, một viên chức ngạch A3, bậc 1 với hệ số 6,2 hiện nhận khoảng 14,5 triệu đồng/tháng, khi áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng, lương của nhóm này sẽ tăng lên khoảng 15,7 triệu đồng/tháng, tức tăng hơn 1,1 triệu đồng.

Với các bậc cao hơn trong cùng ngạch A3, bậc 6 với hệ số 8,0 hiện nhận khoảng 18,72 triệu đồng/tháng. Khi áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng, lương của nhóm này sẽ tăng lên khoảng 20,24 triệu đồng/tháng, tức tăng hơn 1,5 triệu đồng mỗi tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp đi kèm.

Phụ cấp được tính ra sao?

Bên cạnh hướng dẫn cách tính mức lương, dự thảo còn đưa ra công thức tính mức phụ cấp. Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở công thức tính như sau:

Mức phụ cấp từ ngày 1.7 = mức lương cơ sở (2,53 triệu đồng/tháng) x hệ số phụ cấp hiện hưởng

Đối với các khoản phụ cấp tính theo phần trăm mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) mức phụ cấp từ 1.7 được xác định bằng cách cộng mức lương thực hiện từ 1.7 cộng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), sau đó nhân với tỷ lệ phần trăm phụ cấp theo quy định.

Đối với đại biểu HĐND, căn cứ vào hệ số hoạt động phí theo quy định hiện hành để tính mức hoạt động phí. Công thức như sau:

Mức hoạt động phí thực hiện từ 1.7 = Mức lương cơ sở (2,53 triệu đồng/tháng) × hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, mức phụ cấp được tính trên cơ sở mức lương cơ sở nhân với hệ số phụ cấp theo quy định, tương tự cách tính đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách.

Mức phụ cấp = mức lương cơ sở (2,53 triệu đồng/tháng) × hệ số phụ cấp theo quy định.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu, mức lương và các khoản phụ cấp được tính tương tự cán bộ, công chức, trên cơ sở mức lương cơ sở nhân với hệ số lương và hệ số phụ cấp theo quy định hiện hành.

Nếu được ban hành, thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, đồng thời thay thế quy định hiện hành về hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở.