Hà Nội dừng tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có thông báo về việc không tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức làm việc tại UBND xã, phường thuộc TP.Hà Nội năm 2026.

Sở Nội vụ Hà Nội sẽ không tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức làm việc tại các xã, phường (ảnh minh hoạ) ẢNH: TUẤN MINH

Theo Sở Nội vụ, ngày 14.5, cơ quan này đã triển khai kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức làm việc tại UBND các xã, phường thuộc TP.Hà Nội năm 2026 đối với đối tượng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, T.Ư và Bộ Chính trị có chủ trương tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn tới.

Ban Tổ chức T.Ư có ý kiến về tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế công chức, nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý biên chế theo quy định và định hướng của T.Ư.

Căn cứ chủ trương nêu trên, Sở Nội vụ thông báo không tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức làm việc tại UBND các xã, phường trong năm 2026 theo kế hoạch đã ban hành trước đó.

Sở Nội vụ Hà Nội thông tin để UBND các xã, phường và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã đăng ký dự tiếp nhận vào công chức được biết, thực hiện.

Sở Nội vụ cũng đề nghị UBND các xã, phường thông báo tới người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã nộp hồ sơ đăng ký dự tiếp nhận vào công chức; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định hiện hành.

Trước đó, Hà Nội dự kiến tiếp nhận 230 chỉ tiêu nhằm bổ sung đội ngũ công chức có kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối tượng được xem xét tiếp nhận là người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 1.7.2025, đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định của luật Cán bộ, công chức.

Liên quan việc sắp xếp đội ngũ không chuyên trách cấp xã, theo chủ trương của T.Ư, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng này được bố trí tạm thời đến hết ngày 31.5.2026. Sau thời điểm này, các địa phương phải hoàn tất phương án sắp xếp, giải quyết chế độ đối với đội ngũ không chuyên trách cấp xã.

Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn cả nước còn khoảng 60.000 người, tương đương khoảng một nửa so với trước đây.