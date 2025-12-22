Viện Y dược học dân tộc TP.HCM phát triển ra sao trong 50 năm qua?

Ngày 22.12, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển (24.12.1975 – 24.12.2025) và Hội nghị khoa học quốc tế "Y dược học dân tộc: Hội nhập và phát triển".

Viện Y dược học dân tộc TP.HCM: 50 năm, 5 dấu ấn

50 năm qua, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả. Trong đó có 5 dấu ấn tiêu biểu:

Thứ nhất, viện đã sản xuất được 230 vị thuốc và 50 chế phẩm để cung cấp cho người dân.

Thứ hai, ứng dụng phương pháp tiêm xơ búi trĩ bằng PG60 - điều trị trĩ nội độc quyền của viện. Phương pháp điều trị hầu như không xâm lấn, mức độ rủi ro thấp, thời gian thực hiện ngắn, không cần gây tê cục bộ hoặc toàn thân, ít gây đau đớn hoặc khó chịu, hiệu quả tốt và ít biến chứng. Sau thủ thuật, bệnh nhân có thể sinh hoạt, làm việc bình thường, không cần nằm viện.

Thứ ba, viện tiếp nhận chuyển giao Judo trị liệu của Nhật Bản, mở ra hướng điều trị chấn thương mới tại Việt Nam. Liệu pháp tập trung vào kinh nghiệm ứng dụng các phương pháp trị liệu không dùng thuốc trong phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh ứng phó thảm họa và già hóa dân số. Liệu pháp kỳ vọng góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và giảm gánh nặng y tế.

Viện Y dược học dân tộc TP.HCM trải qua 50 năm hình thành, phát triển theo hướng Đông - Tây y kết hợp ẢNH: BV

Thứ tư, phát triển kỹ thuật châm cứu ngũ hành luận trị của cố bác sĩ Trương Thìn (nguyên Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM).

Thứ năm, viện đã lan tỏa phương pháp dưỡng sinh Việt Nam ra cộng đồng của cố GS-TS Nguyễn Văn Hưởng (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế).

Lãnh đạo Viện Y dược học dân tộc TP.HCM cho rằng, nếu như trước đây, y học cổ truyền chủ yếu dựa vào các kỹ thuật cơ bản như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt thì đến nay đã được nâng lên tầm cao hơn, chuyên sâu hơn. Đó là các kỹ thuật cấy chỉ, thủy châm, tiêm nội khớp, tiêm xơ bằng PG60 để điều trị trĩ.

Mặt khác, viện kết hợp các phác đồ điều trị nhằm xử lý hiệu quả các bệnh lý phức tạp như rối loạn cơ xương khớp, yếu liệt nửa người sau tai biến mạch máu não, điều trị bệnh đau mạn tính...

Phát triển y học cổ truyền theo hướng hiện đại

"50 năm qua là một hành trình đầy tự hào, được hun đúc từ trí tuệ, tâm huyết và y đức của nhiều thế hệ thầy thuốc, nhà khoa học và người lao động của viện. Đây là thời điểm để tập thể viện cùng nhìn về phía trước với tinh thần trách nhiệm, đổi mới và hội nhập, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới", bác sĩ Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, chia sẻ.

Tại lễ kỷ niệm, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh thành phố xác định phát triển mạnh mẽ mô hình kết hợp Đông - Tây y là một định hướng chiến lược lâu dài. Điều này phù hợp với đặc thù của một siêu đô thị đa trung tâm, nơi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng đa dạng, chuyên sâu và hướng đến tính bền vững.

Phương pháp dưỡng sinh từ môi trường bệnh viện lan tỏa ra cộng đồng thông qua chương trình đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng của Viện Y dược học dân tộc TP.HCM ẢNH: BV

Viện Y dược học dân tộc TP.HCM giữ vai trò nòng cốt, có trách nhiệm dẫn dắt, lan tỏa và chuẩn hóa mô hình kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong toàn hệ thống y tế TP.HCM.

Trong giai đoạn năm 2025 - 2030, y học cổ truyền TP.HCM được định hướng phát triển theo hướng hiện đại hóa, chuẩn hóa và hội nhập, gắn chặt với y tế cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe bền vững làm mục tiêu xuyên suốt.