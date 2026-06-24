Ông Bùi Xuân Cường làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn

Sáng 24.6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các lãnh đạo trong Thường trực UBND TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sài Gòn.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, chỉ định ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Xuân Cường nhận quyết định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn ẢNH: NGUYÊN VŨ

Cách đây 5 ngày (ngày 19.6), HĐND TP.HCM đã bỏ phiếu miễn nhiệm ông Bùi Xuân Cường thôi làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM để thực hiện công tác cán bộ.

Ông Cường làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn thay cho ông Nguyễn Tấn Phát đã được UBND TP.HCM tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Bùi Xuân Cường 51 tuổi, quê quán Ninh Bình, có trình độ tiến sĩ xây dựng công trình, kỹ sư xây dựng cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sỹ hành chính công, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bùi Xuân Cường có quá trình công tác gắn liền với TPHCM, trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành giao thông vận tải.

Trước năm 2009, ông Cường công tác tại các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, rồi làm phó giám đốc từ năm 2019. Đến năm 2014, ông Cường được giao nhiệm vụ Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

Năm 2015, ông Cường trở lại Sở Giao thông vận tải, giữ chức giám đốc sở. Đến năm 2019, ông tiếp tục được giao làm Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM. Đến tháng 10.2022, ông Cường được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Bùi Xuân Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phường Sài Gòn là phường trung tâm của TP.HCM, nơi đặt trụ sở HĐND - UBND TP.HCM và nhiều sở ngành, cơ quan Trung ương, cơ quan ngoại giao, tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Đảng bộ phường Sài Gòn cũng là đảng bộ cấp phường, xã có đông đảng viên nhất TP.HCM với khoảng 11.000 đảng viên.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phường Sài Gòn là địa bàn "trọng điểm của trọng điểm", nơi đặt trụ sở nhiều cơ quan, doanh nghiệp lớn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển thành phố. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cân nhắc kỹ, quyết định cử nhân sự đủ tâm, đủ tầm về làm lãnh đạo địa phương.

Ông Được mong tân Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác để cùng tập thể lãnh đạo, đưa phường phát triển hiện đại, xứng đáng là phường trung tâm thành phố.

Chủ tịch UBND.TP HCM đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sà Gòn phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tạo điều kiện để ông Bùi Xuân Cường sớm tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới xây dựng phường trở thành địa phương kiểu mẫu của thành phố.

Ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: NGUYÊN VŨ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Bùi Xuân Cường cho biết đây là nhiệm vụ, lĩnh vực công tác rất mới đối với bản thân. Do đó, ông Cường mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM trong thời gian tới.

Tân Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn hứa sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng nhân dân, doanh nghiệp phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ phường đề ra, tiếp tục giữ vững vị thế, tiềm năng của phường trọng điểm mà TP.HCM đã giao cho phường Sài Gòn.