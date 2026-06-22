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Thời sự

TP.HCM điều chỉnh nhiệm vụ của Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh

Sỹ Đông - Nguyễn Long
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh.

Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm tính liên tục, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND TP.HCM sau khi HĐND TP.HCM miễn nhiệm Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường ngày 19.6.

Về nhiệm vụ cụ thể, bên cạnh các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công theo Quyết định 1799 ngày 30.3.2026, Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh được giao tiếp tục phụ trách, chỉ đạo, xử lý toàn bộ nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, cơ quan, đơn vị và các nội dung công việc trước đây thuộc phạm vi phân công của ông Bùi Xuân Cường.

Thời gian điều chỉnh nhiệm vụ kể từ ngày nghị quyết của HĐND TP.HCM miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Bùi Xuân Cường có hiệu lực cho đến khi Chủ tịch UBND TP.HCM có quyết định phân công công tác mới.

TP.HCM điều chỉnh nhiệm vụ công tác của Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh - Ảnh 1.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Như vậy, Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh sẽ theo dõi chỉ đạo lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội, đồng thời bổ sung thêm lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt, an toàn giao thông.

Ông Dinh cũng sẽ trực tiếp chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất TP.HCM, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng một số ban quản lý dự án, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ngoài ra, ông Dinh cũng theo dõi, chỉ đạo địa bàn đối với 34 phường, xã.

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