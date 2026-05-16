Thời sự

Ông Hoàng Nguyên Dinh làm Trưởng ban Chỉ đạo bồi thường, tái định cư TP.HCM

Sỹ Đông
16/05/2026 11:54 GMT+7

TP.HCM kiện toàn Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với 16 thành viên, do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm trưởng ban.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP.HCM (gọi tắt là ban chỉ đạo).

Theo quyết định, ban chỉ đạo gồm 16 thành viên. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng ban. Ông Lê Anh Tú, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM làm phó trưởng ban.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM; đồng thời phối hợp giữa các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, ban chỉ đạo hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của UBND phường, xã, đặc khu trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau khi đã có ý kiến hướng dẫn hoặc thẩm định của sở, ngành nhưng vẫn còn khó khăn.

Ông Hoàng Nguyên Dinh làm Trưởng ban Chỉ đạo bồi thường, tái định cư TP.HCM- Ảnh 1.

Dự án rạch Xuyên Tâm (TP.HCM) đang được đẩy nhanh công tác bồi thường để bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 6.2026

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ban chỉ đạo cũng thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM. Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu sẽ tham gia ban chỉ đạo khi có vụ việc thu hồi đất thuộc địa bàn quản lý.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15.5, thay thế các quyết định trước đây liên quan việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP.HCM.

Việc kiện toàn ban chỉ đạo nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn.

Trong tổng vốn đầu tư công năm 2026 của TP.HCM gần 150.000 tỉ đồng thì vốn bồi thường chiếm hơn 34.000 tỉ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết đến đầu tháng 5.2026, tổng vốn bồi thường đã giải ngân hơn 8.600 tỉ đồng, đạt tỷ lệ hơn 25%.

Bên cạnh bồi thường dự án đầu tư công, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết các phường, xã còn phải bồi thường các dự án đối tác công - tư với tổng vốn dự kiến hơn 80.000 tỉ đồng. Như vậy, tổng vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2026 trên địa bàn TP.HCM khoảng 120.000 tỉ đồng.

TP.HCM gỡ vướng mặt bằng dự án trọng điểm

Bồi thường giải phóng mặt bằng được xem là một trong các yếu tố quan trọng nhất, quyết định mục tiêu giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm 2026 của TP.HCM.

