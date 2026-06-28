Đường Lê Văn Lương hơn 10 km ở TP.HCM sẽ mở rộng gấp 6 lần?

Đường Lê Văn Lương dài hơn 10 km từ lâu được xem là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của khu nam TP.HCM. Tuy nhiên, mặt đường hiện chỉ rộng khoảng 6 - 8 m và ít đường nhánh nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Toàn cảnh đường Lê Văn Lương (ở quận 7 cũ) nhìn từ trên cao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 26.6 cho thấy dọc tuyến đường Lê Văn Lương có mật độ dân cư cao, 2 bên là nhà dân, cửa hàng kinh doanh mọc san sát. Nhiều chợ dân sinh và cơ sở buôn bán hoạt động sôi động, trong khi tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến, khiến việc lưu thông càng thêm khó khăn.

Đường Lê Văn Lương đi qua cầu Long Kiểng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nút thắt giao thông trên tuyến đường cửa ngõ khu nam TP.HCM

Tuyến đường Lê Văn Lương đi qua 4 cây cầu gồm Rạch Đỉa, Long Kiểng, Rạch Tôm và Rạch Dơi.

Cầu sắt Rạch Tôm trên đường Lê Văn Lương nhỏ hẹp, xuống cấp ẢNH: UYỂN NHI

Quan sát thực tế của chúng tôi, cầu Rạch Đỉa và cầu Long Kiểng đã hoàn thành. Cầu Rạch Tôm đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng để xây mới.

Cầu Rạch Tôm mới đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng ẢNH: UYỂN NHI

Riêng cầu Rạch Dơi mới hiện được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và dự kiến hoàn chỉnh hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 6.2026.

Cầu Rạch Dơi hiện tại là cầu sắt tạm đã xuống cấp ẢNH: UYỂN NHI

Dự án cầu Rạch Dơi có phạm vi từ khu vực cách cầu Rạch Tôm hiện hữu khoảng 175 m về phía nam trên đường Lê Văn Lương đến điểm cuối cách đầu cầu Rạch Dơi cũ khoảng 1.200 m về phía nam, kết nối với đường tỉnh 826C (hương lộ 34 cũ) tại xã Long Hậu (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh).

Đường Lê Văn Lương có mật độ dân cư cao, nhiều nhà và cửa hàng kinh doanh san sát ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo đề xuất trước đây, dự án mở rộng đường Lê Văn Lương sẽ nâng mặt cắt ngang tuyến lên 30 - 40 m với tổng mức đầu tư dự kiến gần 9.900 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hơn 6.500 tỉ đồng.

Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, dự án có thể khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029.

Dự án mở rộng đường Lê Văn Lương được đề xuất nâng mặt cắt ngang tuyến lên 30 - 40 m ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hiện Sở Xây dựng TP.HCM đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng đường Lê Văn Lương từ đường Nguyễn Văn Linh (quận 7 cũ) qua Nhà Bè đến cầu Rạch Dơi, hướng về tỉnh Tây Ninh và đã tổ chức họp báo cáo đầu kỳ vào ngày 18.6.2026.

Trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, đơn vị sẽ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đường Lê Văn Lương dài hơn 10 km, mặt đường hiện chỉ rộng khoảng 6 - 8 m ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Người dân trên đường Lê Văn Lương kỳ vọng giảm ngập và kẹt xe

Không chỉ thường xuyên ùn tắc, đường Lê Văn Lương còn là tuyến đường chịu ảnh hưởng nặng của tình trạng ngập nước khi mưa lớn kết hợp triều cường.

Nhiều người dân sinh sống dọc tuyến cho biết có thời điểm nước ngập đến bánh xe, gây khó khăn cho việc đi lại cũng như hoạt động kinh doanh.

Đường Lê Văn Lương cắt ngang đường Nguyễn Văn Linh ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, các dự án hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu, lập chủ trương đầu tư để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Hai bên đường Lê Văn Lương có nhiều cửa hàng kinh doanh ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong quá trình chuẩn bị dự án, các cơ quan chuyên môn sẽ đánh giá toàn diện hiện trạng thoát nước, tác động của triều cường, biến đổi khí hậu cũng như tình trạng ngập úng trên toàn tuyến.

Các giải pháp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như hệ thống thoát nước mưa, cống hộp, công trình kiểm soát triều, cao độ nền đường và kết nối với hệ thống thoát nước khu vực sẽ được nghiên cứu, tính toán trong giai đoạn lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật.

Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, dự án có thể khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Là một người dân thường xuyên đi qua khu vực đường Lê Văn Lương, ông Phạm Ngọc Hiển chia sẻ: "Con đường ngập lụt này đã quá lâu rồi. Kỳ vọng dự án nhanh chóng được tiến hành".

Tương tự, ông Trần Văn Tuyển (ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cũ) cho biết đã nghe thông tin về đề xuất mở rộng đường Lê Văn Lương. Gia đình ông đã kinh doanh nhiều năm trên tuyến đường này nên nếu dự án triển khai, việc giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán.

Tuy nhiên, ông cho rằng khi công trình hoàn thành, giao thông sẽ thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt và góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực.