Mở rộng quốc lộ 22 TP.HCM lên 10 làn xe: Xã Bà Điểm làm điều đặc biệt

Đến tận nhà trao giấy phép xây dựng cho người dân

Theo UBND xã Bà Điểm, việc trao giấy phép xây dựng và thông báo sửa chữa nhà ở tận nơi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân hoàn tất thủ tục hành chính sau khi bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng quốc lộ 22.

Đồng thời, hoạt động này góp phần tạo sự đồng thuận của người dân, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai dự án đúng tiến độ.

Cán bộ xã Bà Điểm đến trao giấy phép xây dựng cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng quốc lộ 22 ẢNH: CTV

Cụ thể, đại diện Phòng Kinh tế và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Điểm đã trực tiếp đến nhà người dân để trao 1 giấy phép xây dựng và 7 thông báo sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nằm trong phạm vi thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 22 (nay là đường Lê Quang Đạo), sau 24 giờ tiếp nhận hồ sơ.

Chùa Linh Sơn được chính quyền xã Bà Điểm hỗ trợ ẢNH: CTV

Một trong những đơn vị được hỗ trợ là chùa Linh Sơn, cơ sở tôn giáo đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để phục vụ thi công.

56,8% hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ 22

Theo thống kê của xã Bà Điểm, đến nay đã có 114/264 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, tương ứng 1,5 ha (đạt 56,8%).

Địa phương cho biết việc chủ động hỗ trợ người dân ngay tại nhà là cũng một trong những giải pháp nhằm xây dựng chính quyền gần dân, nâng cao chất lượng phục vụ; góp phần tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai dự án trọng điểm.

Quốc lộ 22, tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), sắp được mở rộng ẢNH: THANH NIÊN

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, dự án mở rộng quốc lộ 22 có tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Dự án dài hơn 8 km (từ nút giao An Sương đến Vành đai 3 TP.HCM) sẽ được mở rộng lên 60 m, quy mô 10 làn xe. Tuyến đường đi qua địa bàn quận 12 và huyện Hóc Môn (cũ), được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc ở cửa ngõ tây bắc TP.HCM và tăng khả năng kết nối với tỉnh Tây Ninh.

Dự án cũng sẽ xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao lớn ở những tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông, Lê Thị Hà, Trần Văn Mười - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Thị Nuôi và Dương Công Khi - Lê Lợi.