Hơn 11.000 tỉ đồng làm đường nối Quốc lộ 22 - Vành đai 4 TP.HCM

Theo phương án sơ bộ do Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đề xuất, tuyến đường Tam Tân có chiều dài 13,2 km, bề rộng mặt đường thiết kế 40 m. Điểm đầu của dự án nằm tại nút giao chân đường dẫn cầu An Hạ trên Quốc lộ 22, chạy song song với kênh Thầy Cai và kết thúc tại điểm kết nối với đường Vành đai 4 TP.HCM.

Quốc lộ 22 thường xuyên ùn tắc, được đề xuất làm tuyến kết nối trực tiếp vào Vành đai 4 TP.HCM ẢNH: T.N

Quy mô dự án gồm 3 hạng mục chính: tuyến đường chính và đường gom dọc kênh Thầy Cai; cầu vượt dài khoảng 120 m; và hầm chui dưới cầu An Hạ. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 653.000 m².

Đáng chú ý, nút giao cầu An Hạ sẽ được xây dựng theo dạng nút giao khác mức (dạng trumpet). Thiết kế này bao gồm các nhánh cầu vượt nhằm tách dòng xe lưu thông, giúp giảm thiểu tối đa các điểm xung đột giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực tiếp giáp giữa các trục đường lớn.

Dự án đường Tam Tân được đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao). Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 11.100 tỉ đồng với thời gian triển khai dự kiến khoảng 48 tháng nếu sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý và lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.

Sau khi lấy ý kiến và nhận được sự đồng thuận từ các Sở, ngành, địa phương liên quan, Sở Xây dựng TP.HCM đã có tờ trình gửi UBND TP, kiến nghị chấp thuận giao doanh nghiệp nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án. Sở Xây dựng đánh giá việc đầu tư tuyến Tam Tân sẽ hình thành trục giao thông đối ngoại thiết yếu cho Khu đô thị Tây Bắc. Công trình không chỉ giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu mà còn tạo động lực phát triển các khu công nghiệp dọc tuyến, tối ưu hóa hoạt động vận tải liên vùng.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo động lực phát triển khu đô thị Tây Bắc quy mô hơn 6.000 ha, dân số dự kiến khoảng 600.000 người, đồng thời thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, logistics và cải thiện kết nối vùng, kể cả khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh.

UBND TPHCM yêu cầu nhà đầu tư tự bố trí kinh phí lập báo cáo đề xuất, không sử dụng ngân sách. Thời gian hoàn thành hồ sơ tối đa 12 tháng. Trường hợp không được chấp thuận hoặc quá hạn, nhà đầu tư tự chịu mọi chi phí và rủi ro.

Sở Tài chính được giao chủ trì hướng dẫn, thẩm định hồ sơ; Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn trong quá trình lập báo cáo. Các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, đảm bảo hồ sơ dự án đáp ứng quy định pháp luật.








