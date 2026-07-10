Quyết định 30 giúp giảm đến 58% thời gian xử lý thủ tục hội thảo quốc tế

Ngày 10.7, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị phổ biến Quyết định 30/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến về hội nghị, hội thảo quốc tế cho các cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Quyết định 30 về hội nghị, hội thảo quốc tế giảm 50% chi phí tuân thủ

Ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết hội nghị nhằm giới thiệu những nội dung mới và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến trước khi Quyết định 30 có hiệu lực từ ngày 24.7.

Quyết định 30 được xây dựng theo định hướng tạo điều kiện cho hợp tác quốc tế gắn với yêu cầu quản lý hiệu quả; và đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số.

Theo tính toán được công bố tại hội nghị, những cải cách trong quyết định mới có thể giúp giảm khoảng 50% chi phí tuân thủ và rút ngắn từ 30 - 58% thời gian giải quyết thủ tục, tùy từng loại hội nghị, hội thảo.

Toàn cảnh hội nghị phổ biến Quyết định 30 và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến về hội nghị, hội thảo quốc tế ở TP.HCM ẢNH: TTXVN

Quyết định có 4 điểm mới đáng chú ý. Trước hết, thẩm quyền trước đây thuộc Thủ tướng Chính phủ được phân cấp cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố. Việc này nhằm tăng tính chủ động và trách nhiệm của cơ quan chủ trì.

Bên cạnh đó, quy định mới làm rõ những trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh, miễn giảm thủ tục xin phép, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian xử lý.

Bộ Ngoại giao cũng xây dựng hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và thuận tiện cho các cơ quan, tổ chức.

Điểm mới còn lại là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan tổ chức. Cách tiếp cận này mở rộng không gian hợp tác quốc tế nhưng vẫn gắn với trách nhiệm của các chủ thể tham gia.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho biết Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ công và kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Hiệu quả thực thi và mức độ hài lòng của cơ quan tổ chức, đối tác sẽ là những thước đo quan trọng của cải cách.

Bà Tống Thị Thanh Thủy, Trợ lý Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao phổ biến quy định mới về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam ẢNH: UYỂN NHI

Hoạt động trong tổng lãnh sự quán không mặc nhiên được miễn thủ tục

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm lưu ý các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đối với tổng lãnh sự quán và cơ quan đại diện ngoại giao trên địa bàn.

Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: UYỂN NHI

Theo ông Điểm, mọi hoạt động thuộc diện phải xin phép đều phải hoàn tất thủ tục theo quy định, kể cả sự kiện được tổ chức bên trong trụ sở tổng lãnh sự quán.

Vì vậy, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và thường xuyên nhắc nhở các tổng lãnh sự quán thực hiện nghiêm quy định pháp luật hiện hành.