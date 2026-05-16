Video Giáo dục

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số và vai trò của AI tại Hội thảo quốc tế ICDI 2026

Nguyễn Anh
16/05/2026 09:00 GMT+7

Hội thảo quốc tế ICDI 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối tri thức toàn cầu về chuyển đổi số. Với trọng tâm là đổi mới sáng tạo số và ứng dụng AI, sự kiện không chỉ giải quyết các thách thức về phát triển bền vững mà còn mở ra cơ hội thực tiễn cho thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với mọi lĩnh vực. Sáng ngày 15.5.2026, tại TP.HCM, Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về Đổi mới sáng tạo số (ICDI 2026) đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng Đại học Công nghệ và Khoa học Malaysia (MUST) tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

ICDI-2026 quy tụ nhiều nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và trường đại học quốc tế cùng thảo luận về xu hướng đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong kỷ nguyên AI.

Với chủ đề “Shaping Tomorrow: Innovation & Sustainability at the Crossroads”, hội thảo tập trung giải mã mối quan hệ giữa công nghệ và trách nhiệm xã hội.

GS.TS. Premkumar Rajagopal chia sẻ về “tương lai có khả năng chống chịu” của doanh nghiệp trước tác động của AI, biến đổi khí hậu và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Hội thảo năm nay mở rộng quy mô với các lĩnh vực trọng điểm như: môi trường, quản trị kinh doanh, marketing và đặc biệt là chuỗi cung ứng - một lĩnh vực đang hiện hữu trong mọi ngóc ngách của nền kinh tế Việt Nam. 

Mô hình '3 nhà' với AI Lab UIT - AvePoint: Chiến lược đón đầu kỷ nguyên Gen AI

Mô hình '3 nhà' với AI Lab UIT - AvePoint: Chiến lược đón đầu kỷ nguyên Gen AI

Ngày 11.5, Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM (UIT) phối hợp cùng Tập đoàn AvePoint chính thức khánh thành AI Lab UIT - AvePoint. Sự kiện không chỉ đánh dấu một không gian nghiên cứu mới mà còn là bệ phóng chiến lược giúp nhân lực trẻ Việt Nam tự tin đón đầu kỷ nguyên Generative AI đang bùng nổ mạnh mẽ.

