Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm là gì?

Vũ Đoan
12/05/2026 20:48 GMT+7

Chiều 12.5.2026, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã công bố kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, xảy ra vào ngày 24.4 ở hai cơ sở 215 Trần Xuân Soạn và 37/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận.

Cụ thể, cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân là do món trứng vịt hấp thịt heo có trong thực đơn bữa trưa của nhà trường.

Thực đơn bữa ăn của Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm

Món ăn này có chứa hai loại vi khuẩn đường ruột là Salmonella spp. và Escherichia coli.

Đây là hai loại vi khuẩn hàng đầu gây ra các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy trên người. Chúng lây lan chủ yếu qua thực phẩm, nước uống bị ô nhiễm và tiếp xúc với người hoặc động vật nhiễm bệnh.

Theo thống kê có tổng cộng 1.306 người ăn món này, trong đó có 112 người bị ngộ độc, 54 người đi bệnh viện nhưng không có ai tử vong.

Cơ sở cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xích Long.

Trưa 29.4.2026, Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm không tổ chức bữa ăn bán trú, phụ huynh đến đón con về nhà

Sau khi báo cáo kết luận điều tra vụ việc, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp Sở Y tế xác định số người bị ảnh hưởng đến sức khỏe và mức độ ảnh hưởng do ngộ độc thực phẩm làm cơ sở để xử lý đơn vị gây ngộ độc thực phẩm.

Vụ việc cũng khiến hơn 5.000 học sinh trên địa bàn phường Tân Thuận phải dừng ăn bán trú do tất cả các trường này đều dùng suất ăn công nghiệp do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xích Long cung cấp.

