Vụ suất ăn bán trú gây bức xúc: Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nói gì?

Phụ huynh học sinh một trường tiểu học sử dụng suất ăn của Sago Food đã mang cơm đến trường cho con sau nghi vấn công ty này sử dụng thực phẩm quá hạn ẢNH: THÚY HẰNG

Nếu tổ chức cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật

Sở An toàn thực phẩm tiếp nhận giấy mời số 04/GM-TTBC ngày 29.1 của Trung tâm Báo chí TP.HCM có một số câu hỏi liên quan đến việc sử dụng thực phẩm bị nghi là quá hạn để sản xuất suất ăn bán trú cho học sinh của Sago Food.

Trả lời bằng văn bản, Sở An toàn thực phẩm cho rằng trong những ngày vừa qua, trên các trang thông tin điện tử của báo chí có đưa thông tin về nguyên liệu thực phẩm để chế biến suất ăn cung cấp cho trường học không đảm bảo an toàn. Sở An toàn thực phẩm đã thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung được đăng tải.

Đoàn kiểm tra của Sở An toàn thực phẩm phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG.

Với những thông tin mà Báo Dân Việt đã phát sóng, đặc biệt là việc sử dụng thực phẩm bị nghi là quá hạn để sản xuất suất ăn bán trú cho học sinh, trong văn bản trả lời với Trung tâm báo chí, Sở này nêu: Tại khoản 2, điều 5 luật An toàn thực phẩm quy định những hành vi bị cấm: "Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm".

''Do đó nếu tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm về hành vi trên thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật'', văn bản của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nêu rõ.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, TP.HCM nơi công ty Sago Food hoạt động, cung cấp thông tin tại buổi họp báo ngày 29.1 tại Trung tâm Báo chí TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Sở An toàn thực phẩm kiểm tra 39 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho trường học, chưa có vi phạm

Với câu hỏi ''Hiện nay, Sở An toàn thực phẩm đang thực hiện quy trình kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất suất ăn cho học sinh ra sao?'', Sở An toàn thực phẩm cho hay: ''Để đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trong trường học, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, mỗi năm Sở An toàn thực phẩm phối hợp với Sở GD-ĐT triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trong trường học.

Năm 2025, Sở An toàn thực phẩm đã kiểm tra 573 bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học (tập trung vào các trường tiểu học, THCS, THPT), 39 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho trường học, chưa phát hiện trường hợp vi phạm''.

Văn bản của Sở An toàn thực phẩm cũng nêu các đoàn kiểm tra của UBND xã, phường, đặc khu đã tiến hành kiểm tra 2.396 bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong các cơ sở giáo dục, có 45 trường hợp vi phạm. UBND xã, phường, đặc khu đã xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp với số tiền phạt là 62.000.000 đồng, nhắc nhở khắc phục các tồn tại đối với các trường hợp còn lại.

Từ đó, Sở An toàn thực phẩm nêu những điểm tồn tại cần khắc phục: Khám sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, bảo hộ lao động của người chế biến thực phẩm, thiết bị dụng cụ chế biến, phòng chống côn trùng, chứa đựng rác thải, vệ sinh cơ sở, thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu, hóa đơn chứng từ nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trung tâm báo chí TP đặt vấn đề: "Nếu thực tế Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng đã sử dụng thịt quá hạn như đã nêu, theo Giám đốc Sở An toàn thực phẩm, trách nhiệm thuộc về ai?".

Văn bản của Sở An toàn thực phẩm nêu: Theo quy định tại điều 3 luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, "Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh".

Văn bản gửi Trung tâm báo chí TP khẳng định: ''Trên cơ sở quy định này, trường hợp qua kiểm tra, xác minh nếu có đủ căn cứ kết luận Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG đã sử dụng nguyên liệu thực phẩm quá hạn để chế biến suất ăn thì sẽ chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật. Sở An toàn thực phẩm sẽ căn cứ kết quả xác minh và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định''.