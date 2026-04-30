Ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng: Thức ăn chín vẫn có thể hóa ‘độc dược’

Tính đến ngày 28.4, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, TP.HCM đã tăng lên 46 trường hợp. Đáng chú ý, có thời điểm ghi nhận trường hợp trở nặng, co giật và phải thở máy. Trước đó, hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tại các trường học cũng đã liên tiếp xảy ra khi khu vực Nam Bộ bước vào đỉnh điểm nắng nóng.

Theo ThS-BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng NRECI, thời tiết cực đoan chính là "chất xúc tác" hoàn hảo để vi khuẩn bùng phát trong thức ăn nếu quy trình kiểm soát lỏng lẻo.

Tính đến ngày 28.4, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, TP.HCM đã tăng lên 46 trường hợp ẢNH: VŨ ĐOAN

Mặc dù nói nắng nóng là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển nhưng nguyên nhân ngộ độc không chỉ nằm ở khâu nấu nướng hay vi khuẩn nhiễm chéo mà thường nằm ở khâu bảo quản và vận chuyển sau khi nấu.