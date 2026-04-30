Ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng: Thức ăn chín vẫn có thể hóa ‘độc dược’
Sức khỏe

Ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng: Thức ăn chín vẫn có thể hóa ‘độc dược’

Nguyên Ân - Vũ Đoan
30/04/2026 19:00 GMT+7

Giữa đỉnh điểm nắng nóng, ngộ độc thực phẩm trong học đường lại trở thành nỗi ám ảnh với vụ việc hàng chục học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận) nhập viện. Chuyên gia y tế cảnh báo: thức ăn dù nấu chín kỹ đến đâu vẫn có thể sinh độc tố nguy hiểm nếu khâu vận chuyển và bảo quản ngoài trời bị xem nhẹ.

Tính đến ngày 28.4, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, TP.HCM đã tăng lên 46 trường hợp. Đáng chú ý, có thời điểm ghi nhận trường hợp trở nặng, co giật và phải thở máy. Trước đó, hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tại các trường học cũng đã liên tiếp xảy ra khi khu vực Nam Bộ bước vào đỉnh điểm nắng nóng.

Theo ThS-BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng NRECI, thời tiết cực đoan chính là "chất xúc tác" hoàn hảo để vi khuẩn bùng phát trong thức ăn nếu quy trình kiểm soát lỏng lẻo.

Tính đến ngày 28.4, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, TP.HCM đã tăng lên 46 trường hợp

ẢNH: VŨ ĐOAN

Mặc dù nói nắng nóng là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển nhưng nguyên nhân ngộ độc không chỉ nằm ở khâu nấu nướng hay vi khuẩn nhiễm chéo mà thường nằm ở khâu bảo quản và vận chuyển sau khi nấu.

Vụ học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm nghi ngộ độc: Phụ huynh bức xúc vì nhà trường thiếu minh bạch thông tin

Vụ học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm nghi ngộ độc: Phụ huynh bức xúc vì nhà trường thiếu minh bạch thông tin

Nhiều phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM, bức xúc vì nhà trường không có thông báo chính thức sau vụ việc nhiều học sinh, bảo mẫu nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

