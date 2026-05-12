Mô hình '3 nhà' với AI Lab UIT - AvePoint: Chiến lược đón đầu kỷ nguyên Gen AI

Hiện thực hóa mô hình kết nối "3 nhà": Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp, AI Lab UIT - AvePoint tập trung tối đa vào giá trị "thực chiến". AI Lab UIT – AvePoint được thành lập với mục tiêu xây dựng môi trường nghiên cứu và đổi mới sáng tạo theo chuẩn quốc tế, tạo điều kiện để giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên tiếp cận các bài toán công nghệ thực tiễn từ doanh nghiệp, tham gia các dự án AI tiên tiến và phát triển năng lực nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực dữ liệu và chuyển đổi số. Phòng nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm gồm Trí tuệ nhân tạo (AI) và Generative AI; khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn; quản trị và bảo mật dữ liệu; ứng dụng AI trong quản lý và khai thác dữ liệu và các giải pháp phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp.

Tập đoàn AvePoint tham quan AI Lab UIT – AvePoint tại Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM

PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM (UIT), nhấn mạnh: "Giá trị quý nhất không phải là dàn máy hiện đại hay phòng lạnh, mà là việc sinh viên được tham gia trực tiếp vào quy trình huấn luyện và sản xuất phần mềm của các tập đoàn đa quốc gia". Tại đây, khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn được xóa bỏ khi sinh viên được tiếp cận hệ thống hạ tầng tính toán mạnh mẽ và những bài toán thực tế từ thị trường quốc tế.

Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, ông Albert Toh từ MaivenPoint nhận định sinh viên UIT sở hữu năng lực chuyên môn vững vàng và tư duy phát triển vượt trội. Phòng Lab được thiết kế như một "văn phòng quốc tế thu nhỏ", nơi khoảng cách địa lý giữa TP. Thủ Đức và Singapore chỉ còn là một cái nhấp chuột.

Sinh viên tại AI Lab UIT – AvePoint

Với định hướng tập trung vào Generative AI, Khoa học dữ liệu và Bảo mật trong giai đoạn 2026-2027, AI Lab UIT - AvePoint góp phần đưa trí tuệ Việt vươn tầm trên bản đồ công nghệ khu vực và quốc tế.