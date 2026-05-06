Meta dùng trí tuệ nhân tạo rà soát tuổi thật trên mạng xã hội

Trên trang web chính thức, Tập đoàn công nghệ Meta (Mỹ) ngày 5.5 thông báo sẽ tăng cường bảo vệ người dùng vị thành niên và loại bỏ tài khoản dưới 13 tuổi khỏi các nền tảng của minh bằng AI.



Hệ thống AI mới cho phép quét ảnh và video để phát hiện các manh mối về độ tuổi thông qua việc đánh giá những dấu hiệu tổng quát như vóc dáng, chiều cao hoặc cấu trúc xương, từ đó ước tính độ tuổi tương đối mà không xác định danh tính cá nhân.

Quá trình rà soát sẽ phân tích hồ sơ người dùng bao gồm bài đăng, bình luận, tiểu sử, hình ảnh và video. Công nghệ này tập trung khai thác các “manh mối ngữ cảnh” như nội dung liên quan đến sinh nhật, các chi tiết đời sống học đường để suy luận độ tuổi.

Meta triển khai AI rà soát tuổi thật của người dùng Ảnh: Meta

Từ năm 2024, tập đoàn đã có công cụ chủ động ghi nhận những tài khoản thuộc về người dùng dưới 18 tuổi, qua đó tự động chuyển sang chế độ “Tài khoản dành cho thanh thiếu niên” (Teen Account). Công nghệ đã được triển khai thành công trên ứng dụng Instagram tại Mỹ, Úc, Canada và Anh, giúp đưa hàng triệu tài khoản vào môi trường sử dụng phù hợp với độ tuổi.

Meta cũng cho biết đã ghi nhận nhiều trường hợp người dùng cố tình khai gian độ tuổi trên Instagram tại Liên minh châu Âu (EU) và Brazil, cũng như trên Facebook tại Mỹ. Việc phát hiện và xử lý các trường hợp này sẽ được thông qua minh chứng giấy tờ tùy thân hoặc công cụ ước tính độ tuổi bằng khuôn mặt của Yoti.

Yoti là công ty công nghệ có trụ sở tại London (Anh), chuyên đề xuất các giải pháp xác minh danh tính bằng AI cho nhiều mục đích sử dụng trên nền tảng số.

Đáng chú ý, Meta sẽ cung cấp các hướng dẫn và khuyến nghị dành cho phụ huynh trên ứng dụng Facebook và Instagram, nhằm hỗ trợ họ trao đổi với con ở độ tuổi vị thành niên về tầm quan trọng của việc trung thực tuổi tác trên mạng.

Nhà điều hành Meta tin rằng cơ chế pháp lý về xác minh độ tuổi nên được triển khai thống nhất ở cấp hệ điều hành và các cửa hàng ứng dụng (App Store).

Trước đó, gã khổng lồ công nghệ này phải đối mặt với thách thức từ bang New Mexico (Mỹ) yêu cầu bồi thường 375 triệu USD vì các sản phẩm “gây nghiện”, không ngăn chặn hiệu quả hành vi bóc lột trẻ em và vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng, theo Reuters.

Với mục tiêu muốn giới trẻ có những trải nghiệm trực tuyến an toàn và tích cực. Sắp tới, chính sách sẽ tiếp tục mở rộng công nghệ này sang 27 quốc gia EU vào tháng 6.