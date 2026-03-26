Anh thí điểm hạn chế mạng xã hội với trẻ em

Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ cuối năm 2025. ảnh: reuters

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Anh cân nhắc siết chặt kiểm soát và có khả năng cấm hoàn toàn người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tương tự mô hình của Úc, theo Reuters. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chưa có bằng chứng rõ ràng về hiệu quả của lệnh cấm, trong khi một bộ phận thanh thiếu niên phản đối các biện pháp hạn chế.

Bộ trưởng Công nghệ Anh Liz Kendall nhấn mạnh: "Chính phủ quyết tâm mang đến cho giới trẻ một tuổi thơ trọn vẹn và chuẩn bị cho tương lai của các em. Đó là lý do chúng tôi lắng nghe ý kiến của phụ huynh, trẻ em và các chuyên gia thông qua quá trình tư vấn, cũng như thử nghiệm các phương án khác nhau trong thực tế". Bà cho hay kết quả thí điểm sẽ là cơ sở cho các bước chính sách tiếp theo.

Trước đó, Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ cuối năm 2025. Xu hướng này nhanh chóng lan rộng khi nhiều nước như Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia và Malaysia đang xem xét hoặc đã triển khai các biện pháp tương tự. Trong khi đó, tại Mỹ, nhiều bang cũng thúc đẩy luật xác minh độ tuổi trực tuyến, theo The Guardian.

Các đề xuất này xuất phát từ lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên và vai trò của các nền tảng mạng xã hội. Theo nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London (Anh), trẻ em sử dụng mạng xã hội hơn 3 giờ mỗi ngày có nguy cơ cao bị lo âu và trầm cảm, một phần do thiếu ngủ. Tuy vậy, một số ý kiến phản đối cho rằng lệnh cấm có thể khó thực thi, xâm phạm quyền riêng tư và đẩy người dùng trẻ sang các nền tảng ít kiểm soát hơn, theo Tech Policy Press.