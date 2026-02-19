Ông Mark Zuckerberg hầu tòa vụ kiện 'bước ngoặt' cáo buộc mạng xã hội gây nghiện

Ông Mark Zuckerberg đã có mặt tại phiên tòa ngày 18.2 ở thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ) xét xử các cáo buộc những nền tảng mạng xã hội của Meta cố tình gây nghiện cho trẻ em, AP đưa tin ngày 19.2.

Phiên tòa nêu trên cùng 2 vụ khác tương tự đã được chọn làm các vụ "bước ngoặt", đồng nghĩa kết quả từ những phiên tòa này sẽ trở thành án lệ cho nhiều vụ kiện nhằm vào các công ty mạng xã hội tại Mỹ trong tương lai, theo AP.

CEO Meta Mark Zuckerberg xuất hiện trước tòa án tại Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 18.2 ẢNH: AP

Khi trả lời câu hỏi từ luật sư nguyên đơn Mark Lanier, ông Zuckerberg khẳng định vẫn đồng ý với tuyên bố trước đây rằng hiện chưa có nghiên cứu khoa học chứng minh được mạng xã hội gây hại cho sức khỏe tâm thần.

Ông Lanier hỏi rằng liệu mọi người có xu hướng sử dụng thứ gì đó nhiều hơn nếu nó gây nghiện hay không, lãnh đạo Meta đáp: “Tôi không rõ phải nói gì về điều đó. Tôi không nghĩ vấn đề đó áp dụng trong tình huống này”.

Luật sư Lanier chất vấn rằng trong một phiên điều trần trước đây ở quốc hội Mỹ, ông Zuckerberg khẳng định nhân viên nền tảng Instagram của Meta không được giao mục tiêu tìm cách tăng thời gian sử dụng của người dùng. Tuy nhiên, ông Lanier đã đưa ra các tài liệu nội bộ mâu thuẫn với tuyên bố trên của ông chủ Meta.

Ông Zuckerberg trả lời rằng trước đây, nhân viên có những mục tiêu liên quan đến thời gian sử dụng, thế nhưng ông và công ty đã quyết định từ bỏ các mục tiêu đó, thay vào đó tập trung vào tính hữu dụng. Ông Zuckerberg nói ông tin vào “giả định cơ bản”, tức là nếu một việc có giá trị, mọi người sẽ sử dụng nhiều hơn vì lợi ích nó mang lại.

Nguyên đơn là một phụ nữ 20 tuổi, đã kiện các nền tảng mạng xã hội, cho rằng việc sử dụng mạng xã hội từ sớm đã khiến cô nghiện công nghệ và làm trầm trọng thêm chứng trầm cảm và suy nghĩ muốn tự tử. Hai công ty TikTok và Snap đã đạt thỏa thuận dàn xếp vụ kiện, trong khi Meta Platforms và YouTube (thuộc sở hữu Google) là 2 bị đơn còn lại, theo Reuters.

Một vấn đề khác được chất vấn là “quá trình đào tạo truyền thông chuyên sâu” ở Meta, mà luật sư cho rằng bao gồm hướng dẫn đưa ra lời khai trước tòa. Ông Lanier dẫn một tài liệu nội bộ nêu rằng ông Zuckerberg đã được người trong công ty nhận xét cần bình luận “chân thực, gần gũi, sâu sắc và thực tế hơn” trên mạng xã hội, thay vì “máy móc, giả tạo”.

Người đứng đầu Meta phản biện rằng đó chỉ là những nhận xét chủ quan, không phải công ty “huấn luyện” cách hành xử trên mạng xã hội. Ông cũng nhắc rằng “mọi người đều biết tôi tệ ở khoản hình ảnh trước công chúng". Ông Zuckerberg thường bị châm biếm bởi khuôn mặt “như robot” mỗi lần xuất hiện, cũng như từng sợ nói trước đám đông.

Ông Lanier đã dành một phần đáng kể thời gian để hỏi Zuckerberg về chính sách xác minh độ tuổi của công ty. “Tôi không hiểu tại sao điều này lại phức tạp đến vậy”, ông Zuckerberg nói sau một hồi tranh luận, nhắc lại rằng chính sách của công ty hạn chế người dùng dưới 13 tuổi và họ đang nỗ lực phát hiện người dùng khai gian tuổi tác.