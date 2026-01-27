Meta, TikTok, YouTube ra tòa vì cáo buộc khiến thanh thiếu niên Mỹ nghiện mạng xã hội

Các gia đình Mỹ đang chật vật trước tình trạng con trẻ nghiện điện thoại di động ảnh: reuters

Theo Reuters, nguyên đơn là một phụ nữ 19 tuổi ở bang California, chỉ được biết là K.G.M., cho hay mình đã bị nghiện lướt các nền tảng Meta, TikTok và YouTube khi còn nhỏ. Cô cáo buộc những ứng dụng trên làm trầm trọng hơn tình trạng trầm cảm của bản thân và càng khiến cô có ý muốn tự sát.

Quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu từ ngày 27.1 (giờ địa phương).

Trong bối cảnh cuộc tranh luận về thời gian sử dụng điện thoại ở trẻ đang chuyển sang giai đoạn mới ở Mỹ, phiên tòa tại Tòa Thượng thẩm bang California, hạt Los Angeles được xem là vụ kiện mang tính tiền lệ cho hàng ngàn đơn kiện khác đòi bồi thường do tác hại của mạng xã hội.

Đây là vụ kiện đầu tiên trong số nhiều vụ dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong năm nay, xoay quanh cáo buộc mà nguyên đơn gọi là "gây nghiện mạng xã hội" ở trẻ em.

Luật sư của nguyên đơn Matthew Bergman cho hay vụ kiện đánh dấu lần đầu tiên các đại gia công nghệ Mỹ phải bào chữa trước tòa về những tổn hại bị cáo buộc do sản phẩm của họ gây ra.

Một yếu tố then chốt của vụ kiện là một luật liên bang vốn miễn trừ phần lớn trách nhiệm pháp lý cho các nền tảng như Instagram và TikTok đối với nội dung do người dùng đăng tải. Các hãng công nghệ cho rằng đạo luật cũng bảo vệ họ trong vụ kiện của K.G.M.

Trong trường hợp tòa đưa ra phán quyết bất lợi cho các nền tảng, điều này sẽ gây tổn hại đối với "lá chắn" pháp lý đã bảo vệ những công ty mạng xã hội trước các vụ kiện suốt nhiều thập niên.

Mạng xã hội của tỉ phú Musk bị điều tra sau tai tiếng tạo ảnh deepfake khiêu dâm

Luật sư Bergman dự kiến vụ việc có thể lên đến cấp Tòa án Tối cao của Mỹ, dù thông qua vụ kiện của K.G.M. hoặc những trường hợp khác.

Tổng giám đốc Meta Mark Zuckerberg sẽ đứng trên bục nhân chứng để bảo vệ công ty. YouTube cũng sẽ dự tòa và đưa ra các bằng chứng nhằm chứng minh nền tảng khác với những ứng dụng như Instagram và TikTok.

TikTok từ chối bình luận.