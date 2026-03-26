Meta, YouTube phải bồi thường 3 triệu USD trong vụ kiện mạng xã hội tâm điểm

Bồi thẩm đoàn tại tòa án hạt Los Angeles (bang California, Mỹ) ngày 25.3 ra phán quyết đối với vụ kiện nhằm vào các nền tảng mạng xã hội. Đây được xem là vụ kiện tâm điểm về những cáo buộc các nền tảng gây nghiện cho trẻ em. Kết quả vụ kiện này sẽ trở thành án lệ cho nhiều vụ kiện nhằm vào các công ty mạng xã hội tại Mỹ trong tương lai, theo AP.

Bồi thẩm đoàn cho rằng sự tắc trách của Meta và YouTube là yếu tố chính gây tổn hại cho nguyên đơn là cô K.G.M, 20 tuổi. Các công ty cũng bị cho là không cảnh báo đầy đủ về những mối nguy từ nền tảng Instagram (của Meta) và YouTube (của Google).

Phản ứng của những người chờ bên ngoài tòa án Los Angeles, Mỹ sau khi bồi thẩm đoàn ra phán quyết với các công ty mạng xã hội ngày 25.3 ẢNH: REUTERS

Với kết quả phán quyết, nguyên đơn được bồi thường 3 triệu USD, trong đó Meta gánh 70% trách nhiệm, còn YouTube chịu 30%. Bồi thẩm đoàn cũng cho rằng hai công ty này có thể tiếp tục phải đối mặt với khoản bồi thường trong giai đoạn xét xử kế tiếp, NBC News đưa tin.

Meta và Google đã không đồng ý với phán quyết và sẽ kháng cáo. Người phát ngôn của Meta cho rằng sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên vô cùng phức tạp và không thể gói gọn chỉ do một ứng dụng duy nhất. Người phát ngôn Google Jose Castaneda nói rằng vụ án “hiểu sai về YouTube, khi đây là nền tảng phát trực tuyến, không phải mạng xã hội”.

Luật sư của nguyên đơn K.G.M cho biết phán quyết trên là “khoảnh khắc lịch sử” cho hàng ngàn trẻ em và gia đình.

Nguyên đơn cho biết thời điểm đưa ra các cáo buộc là khi cô còn tuổi vị thành niên. Cô K.G.M nói rằng khi bắt đầu dùng, cô không thể rời mắt và việc dùng mạng xã hội liên tục đã phần nào gây chứng trầm cảm, lo âu và rối loạn hình thể.

Meta và YouTube khẳng định nền tảng của họ không cố ý gây hại và gây nghiện. Luật sư của YouTube cho rằng hồ sơ y tế của cô K.G.M không hề đề cập việc nghiện nền tảng này.

Vụ kiện của cô K.G.M là vụ án dân sự đầu tiên yêu cầu các nền tảng mạng xã hội chịu trách nhiệm vì đã gây nghiện. Hai công ty TikTok và Snap cũng là bị đơn trong vụ án này, song đã đạt thỏa thuận dàn xếp trước khi xét xử.