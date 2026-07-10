Nút giao hiện đại nhất TP.HCM trễ hẹn lần 3 vì vướng khu đất 22.000 m2

Nút giao An Phú tiếp tục lùi thời gian hoàn thành sau khi UBND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện đến quý 3/2027, bao gồm thời gian hoàn tất các thủ tục bàn giao và quyết toán công trình.

Toàn cảnh nút giao An Phú hiện đại nhất TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ban Giao thông lý giải nguyên nhân nút giao An Phú chậm tiến độ

Trả lời PV Thanh Niên về tiến độ thi công cũng như nguyên nhân dự án nút giao An Phú trễ hẹn, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư dự án) cho biết: "Trong phạm vi dự án có 2 hạng mục quan trọng trên đường Lương Định Của vẫn chưa thể thi công do chưa được bàn giao mặt bằng". Cụ thể:

Nhánh cầu N1.2 thuộc gói thầu XL13 đã hoàn thành kết cấu các trụ cầu từ T3 đến T8 trong phạm vi nút giao An Phú. Tuy nhiên, riêng vị trí đường đầu cầu, mố M1, trụ T1 và T2 nằm trên đường Lương Định Của chưa thể thi công. Hạng mục mở rộng đường Lương Định Của lên 4 làn xe theo hướng từ đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Hoàng (gồm hệ thống đường, thoát nước, vỉa hè và chiếu sáng), cũng chưa thể khởi công.

Theo chủ đầu tư, tổng diện tích chưa được bàn giao khoảng 22.012 m2 thuộc Khu đô thị phát triển An Phú, nằm trong lộ giới đường Lương Định Của.

Cảnh thi công tại nút giao An Phú vào ngày 8.7 ẢNH: UYỂN NHI

Trước đó, ngày 15.6, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với khu vực này, đồng thời giao các đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao trước ngày 30.11.2026.

Theo Ban Giao thông, nếu mặt bằng được bàn giao đúng kế hoạch, 2 hạng mục trên sẽ hoàn thành sau khoảng 5 tháng thi công. Toàn bộ nút giao An Phú dự kiến hoàn thành trong quý 2/2027, sau đó bàn giao, quyết toán trong quý 3 cùng năm.

Nút giao An Phú đang gấp rút thi công ẢNH: UYỂN NHI

Nhiều hạng mục sẽ thông xe trong năm 2026

Song song với các vị trí còn vướng mặt bằng, nhiều hạng mục khác của dự án vẫn đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Cụ thể:

Nhánh cầu N4, hiện do 1 nhà thầu thi công và dự kiến thông xe vào cuối tháng 7.2026.

Nhánh cầu N1.1, hiện có 2 nhà thầu thi công, dự kiến đưa vào khai thác đầu tháng 10.2026.

Nhánh cầu N1.2, hiện có 1 nhà thầu thi công (phía nút giao An Phú), dự kiến hoàn thành thông xe vào ngày 30.4.2027 (do phụ thuộc mặt bằng đường Lương Định Của).

Các gói thầu hoàn thiện (cây xanh, hệ thống camera giám sát và bảng thông tin điện tử) dự kiến hoàn thành trong tháng 11.2026.

Nút giao An Phú dự kiến hoàn thành trong năm 2027

Nút giao An Phú hiện đại nhất TP.HCM là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm nhất của TP.HCM nhằm xóa điểm đen kẹt xe tại nơi giao nhau giữa 3 trục giao thông huyết mạch: cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và đường Lương Định Của.

Dự án chính thức được khởi công vào ngày 29.12.2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỉ đồng. Quy mô dự án gồm 3 tầng: hầm chui, cầu vượt và đảo lớn quy mô hiện đại.

Nút giao An Phú tổng vốn hơn 3.400 tỉ đồng dự kiến thông xe trong quý 3/2027 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ban đầu, dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào ngày 30.4.2025. Tuy nhiên, do khối lượng công việc quá lớn và áp lực vừa thi công vừa phải điều tiết dòng xe qua cửa ngõ cao tốc nên tiến độ bị đẩy lùi.

Sau đó, chủ đầu tư dự kiến khánh thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2025, nhưng tiếp tục lùi đến quý 2/2026. Với quyết định vừa ban hành, dự án nút giao An Phú lại lỡ hẹn lần thứ 3 và được gia hạn đến quý 3/2027.