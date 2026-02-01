TP.HCM: Cận cảnh hầm chui nút giao An Phú thông xe sáng mai

Sáng 1.2, theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên tại hầm chui HC1-02 nút giao An Phú, nút giao hiện đại nhất TP.HCM, công trường vẫn đang trong giai đoạn nước rút để kịp thông xe vào ngày mai 2.2.

Trên tuyến đường Mai Chí Thọ nối với đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (TP.Thủ Đức cũ), vật liệu xây dựng còn ngổn ngang, công nhân tất bật thi công, máy móc hoạt động liên tục để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Phần hầm phía dưới đầu đường Mai Chí Thọ đã được trải nhựa cơ bản, sẵn sàng hoàn thiện trước thời điểm thông xe.

Hầm chui HC1-02 đang gấp rút trải thảm nhựa ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Kỳ vọng giảm hơn 80% ùn tắc khu vực

Hầm chui HC1-02 là hạng mục hầm chui cuối cùng trong dự án xây dựng nút giao An Phú. Công trình có chiều dài 760 m, gồm 4 làn xe chạy 2 chiều, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ, theo hướng hầm vượt sông Sài Gòn.

Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực phía đông TP.HCM, nơi có lưu lượng xe container, xe tải và xe máy rất lớn.

Khi hầm chui HC1-02 đưa vào khai thác, kết hợp với nhánh hầm HC1-01 và cầu vượt N2, tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao An Phú được kỳ vọng sẽ giảm hơn 80% ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, khi hầm chui HC1-02 được đưa vào khai thác, kết hợp với nhánh hầm HC1-01 đã thông xe và cầu vượt N2 (rẽ phải từ cao tốc ra đường Mai Chí Thọ) vừa hoàn thành, tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao An Phú được kỳ vọng sẽ giảm hơn 80%.

Vật liệu xây dựng ngổn ngang ở nút giao An Phú ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng đúng thời điểm được xem là giải pháp quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Nút giao An Phú với tổng vốn đầu tư 3.400 tỉ đồng, góp phần giảm kẹt xe khu đông TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Giáp, cư dân sống gần khu vực nút giao An Phú, cho biết mỗi buổi sáng khi đi qua đây thường xuyên xảy ra ùn tắc, xe máy di chuyển xen kẽ với xe tải, container tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Tôi hy vọng khi hầm chui đi vào hoạt động, tình trạng kẹt xe sẽ giảm đáng kể và mức độ an toàn giao thông trong khu vực sẽ được nâng cao", anh Giáp nói.

Nhánh N2 (bên trái) đang được công nhân đổ bê tông bản mặt cầu và hầm chui HC1-01 qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống (bên phải) đã được thông xe trước đó ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nút giao hiện đại nhất TP.HCM dự kiến về đích năm 2026

Dự án nút giao An Phú hiện đại nhất TP.HCM được khởi công vào tháng 12.2022 với tổng vốn đầu tư 3.400 tỉ đồng.

Người dân chen chúc đoạn nút giao An Phú sáng 1.2 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khi toàn bộ dự án nút giao An Phú hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026 (ban đầu dự kiến cuối năm 2025 hoàn thành), công trình sẽ đồng bộ với nút giao Mỹ Thủy (ở TP.Thủ Đức cũ, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026), góp phần giảm tải đáng kể khu vực ra vào cảng Cát Lái.

Toàn cảnh nút giao An Phú - nút giao hiện đại nhất TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cùng với kế hoạch khởi công đường liên cảng và mở rộng tuyến đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ phía đông TP.HCM được kỳ vọng sẽ trở nên thông thoáng trong thời gian tới.