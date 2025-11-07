Nút giao hiện đại nhất TP.HCM ‘đứng bánh’ vì vướng khu đất 22.000 m²

Chiều 6.11, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng khu đất 22.012 m2 thuộc khu đô thị phát triển An Phú (TP.Thủ Đức cũ), liên quan trực tiếp đến dự án nút giao An Phú - đường Lương Định Của.

Nút giao An Phú chờ bàn giao đất

Theo Ban Quản lý dự án, ngày 21.10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện dự án nút giao An Phú.

Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với 13 dự án thành phần thuộc Khu đô thị phát triển An Phú.

Cơ quan này cũng được giao tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM biện pháp chế tài để xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, Sở Tài chính TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát cơ sở pháp lý (làm rõ thẩm quyền thu hồi, điều chỉnh diện tích của nhà đầu tư, cũng như thủ tục thu hồi, giao đất).

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính TP.HCM sẽ tham mưu, đề xuất và dự thảo công văn của UBND TP.HCM để báo cáo, kiến nghị Thủ tướng liên quan đến chủ trương điều chỉnh ranh giới dự án Khu đô thị phát triển An Phú.

Đến ngày 30.10, Sở Tài chính đã có công văn báo cáo UBND TP.HCM về thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về dự án xây dựng nút giao thông An Phú. Đồng thời, sở này cũng đã dự thảo công văn của UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng xem xét.

Nút giao An Phú chậm tiến độ vì khu đất 22.000 m2 thuộc Khu đô thị phát triển An Phú chưa được bàn giao mặt bằng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhánh cầu vượt đang phải tạm dừng thi công

Trả lời câu hỏi báo chí về tiến độ giải phóng mặt bằng khu đất 22.012 m2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM hiện đang xem xét để báo cáo Thủ tướng về hướng xử lý khu đất này.

Mặt bằng khu đất 22.012 m2 có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công gói thầu XL13 - hạng mục xây dựng nhánh cầu vượt N1.2 của dự án nút giao An Phú.

Hiện công trình đã thi công xong các trụ T4, T5 và T7, tuy nhiên đang tạm dừng do chưa có mặt bằng.

Các hạng mục còn lại như mố M1, các trụ tiếp theo và kết cấu nhịp sẽ được triển khai ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng khu vực 22.012 m2 trên đường Lương Định Của.

Theo kế hoạch, gói thầu XL13 dự kiến hoàn thành trong thời gian 7 tháng kể từ khi được bàn giao mặt bằng khu đất hơn 22.000 m2. Trong giai đoạn này, đơn vị thi công sẽ thực hiện việc di dời đường ống cấp nước D400, di dời hạ tầng kỹ thuật điện, viễn thông và hoàn thiện các hạng mục xây dựng còn lại.