Thời sự

Hiện trạng nút giao hiện đại nhất TP.HCM dự kiến về đích năm 2026

Uyển Nhi - Ngọc Dương
14/12/2025 04:22 GMT+7

Nút giao An Phú - nút giao hiện đại nhất TP.HCM với tổng vốn đầu tư 3.400 tỉ đồng đang được tăng tốc thi công, hướng đến mục tiêu hoàn thành vào năm 2026.

Nút giao hiện đại nhất TP.HCM lần lượt thông xe các hạng mục

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết nút giao hiện đại nhất TP.HCM - dự án nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP.Thủ Đức cũ) đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng một số hạng mục như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và hầm chui HC1-01.

Cận cảnh nút giao hiện đại nhất TP.HCM dự kiến về đích năm 2026 - Ảnh 1.

Toàn cảnh nút giao hiện đại nhất TP.HCM nhìn từ trên cao

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo kế hoạch, các hạng mục còn lại sẽ được hoàn thiện theo lộ trình: cầu N2 hoàn thành trước ngày 31.12.2025; hầm chui HC1-02 hoàn thành trước ngày 17.2.2026; các nhánh cầu N3, N4, N1.1 và N1.3 hoàn thành trước ngày 30.4.2026; và toàn bộ dự án nút giao An Phú sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Cận cảnh nút giao hiện đại nhất TP.HCM dự kiến về đích năm 2026 - Ảnh 2.

Hầm chui HC1-02 đã cơ bản hoàn thành đoạn hầm hở, còn đoạn hầm kín công nhân đang khẩn trương thi công

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại nút giao hiện đại nhất TP.HCM vào chiều 12.12, công trình được thi công sôi động. Công nhân và máy móc hoạt động liên tục, các hạng mục cầu vượt và hầm chui đồng loạt được đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hoàn thành.

Cận cảnh nút giao hiện đại nhất TP.HCM dự kiến về đích năm 2026 - Ảnh 3.

Nhánh cầu N2 thuộc nút giao An Phú đã hợp long kết cấu, hoàn tất việc đổ bê tông bản mặt cầu, kết nối trực tiếp từ đường dẫn cao tốc với trục đường Mai Chí Thọ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong đó, nhánh cầu N2 thuộc nút giao An Phú đã hợp long kết cấu, hoàn tất việc đổ bê tông bản mặt cầu, kết nối trực tiếp từ đường dẫn cao tốc với trục đường Mai Chí Thọ.

Theo quan sát của chúng tôi, nhà thầu đang triển khai cấp phối đá dăm cho đoạn đường dẫn lên cầu, chuẩn bị cho công đoạn thảm nhựa.

Cận cảnh nút giao hiện đại nhất TP.HCM dự kiến về đích năm 2026 - Ảnh 4.

Công nhân tất bật thi công cầu N2 để kịp thông xe kỹ thuật trước ngày 31.12.2025

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chờ đợi ngõ phía đông TP.HCM thông thoáng khi nút giao hoàn thành

Dự án nút giao An Phú được khởi công vào tháng 12.2022 với tổng vốn đầu tư 3.400 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư; ban đầu dự kiến cuối năm 2025 hoàn thành. 

Khi toàn bộ dự án nút giao An Phú hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026, công trình sẽ đồng bộ với nút giao Mỹ Thủy (ở TP.Thủ Đức cũ, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026), góp phần giảm tải đáng kể khu vực ra vào cảng Cát Lái.

Cùng với kế hoạch khởi công đường liên cảng và mở rộng tuyến đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ phía đông TP.HCM được kỳ vọng sẽ trở nên thông thoáng hơn trong thời gian tới.

Cận cảnh nút giao hiện đại nhất TP.HCM dự kiến về đích năm 2026 - Ảnh 5.

Dự kiến, hầm chui HC1-02 (cạnh cầu N2) hoàn thành trước ngày 17.2.2026

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nút giao này có quy mô 3 tầng giao thông, gồm: hầm chui 2 chiều nối cao tốc qua đường Mai Chí Thọ (hướng hầm Thủ Thiêm) và kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống; mặt đất tổ chức đảo và tiểu đảo giao thông; trên cao xây dựng 2 cầu vượt.

Cận cảnh nút giao hiện đại nhất TP.HCM dự kiến về đích năm 2026 - Ảnh 7.

Khi hoàn thành, nút giao An Phú được kỳ vọng là nút giao đẹp nhất trong nước

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự án nút giao An Phú có quy mô mặt cắt ngang phần đường từ 10 - 12 làn xe, phần hầm 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh 2 làn xe được kỳ vọng hiện đại nhất TP.HCM và đẹp nhất cả nước.

