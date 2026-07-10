Hôm nay, tuyến xe buýt 172 TP.HCM - Vũng Tàu điều chỉnh hoạt động

Số chuyến xe buýt 172 TP.HCM - Vũng Tàu tăng gần gấp đôi

Sở Xây dựng TP.HCM đã điều chỉnh hoạt động của tuyến xe buýt 172 (Bến xe Vũng Tàu - Trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu - Bến xe buýt Sài Gòn), với nhiều thay đổi về thời gian hoạt động cũng như tần suất khai thác và số lượng phương tiện.

So với trước đây, thời gian hoạt động của tuyến được kéo dài đáng kể, cụ thể:

Tại Bến xe Vũng Tàu, thời gian hoạt động được điều chỉnh từ 4 giờ - 18 giờ 20 thành 4 giờ - 21 giờ 30.

Tại Bến xe buýt Sài Gòn, thời gian hoạt động được điều chỉnh từ 5 giờ - 19 giờ 30 thành 4 giờ 30 - 21 giờ 30.

Đồng thời, số phương tiện phục vụ trên tuyến cũng tăng từ 12 xe lên 23 xe, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại giữa TP.HCM và Vũng Tàu.

Từ ngày 10.7, tuyến xe buýt 172 TP.HCM - Vũng Tàu tăng lên 84 chuyến/ngày ẢNH: AN VY

Tuyến dài 97 km, giãn cách từ 15 đến 45 phút/chuyến

Theo phương án điều chỉnh, tuyến xe buýt 172 TP.HCM - Vũng Tàu có cự ly khoảng 97 km, thời gian di chuyển mỗi chuyến từ 180 - 210 phút.

Tuyến sử dụng xe Kim Long 40 chỗ có máy lạnh, với tổng cộng 84 chuyến/ngày, huy động 23 xe khai thác. Thời gian giãn cách giữa các chuyến từ 15 - 45 phút.

Tại Bến xe Vũng Tàu, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 4 giờ, chuyến cuối cùng lúc 21 giờ 30. Tại Bến xe buýt Sài Gòn, chuyến đầu tiên xuất phát lúc 4 giờ 30, chuyến cuối cùng xuất bến lúc 21 giờ 30.

Về lộ trình, tuyến xe buýt 172 kết nối từ Bến xe Vũng Tàu, đi qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường Lê Hồng Phong - đường Nguyễn Thái Học - đường Nguyễn An Ninh - đường 2 Tháng 9 - đường Nguyễn Hữu Cảnh - quay đầu tại giao lộ với đường 3 Tháng 2 - đường Nguyễn Hữu Cảnh - đường 2 Tháng 9 - đường Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 51 - đường Nguyễn Tất Thành - đường Bạch Đằng - Trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu - đường Bạch Đằng - đường Nguyễn Tất Thành - đường Trường Chinh - quốc lộ 51 - đường Huỳnh Tịnh Của - đường Lê Thành Duy - đường Dương Bạch Mai - quốc lộ 51 - cao tốc (TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) - hầm chui nút giao An Phú - đường Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn - đường Võ Văn Kiệt - đường Ký Con - đường Nguyễn Công Trứ - đường Pasteur - đường Hàm Nghi - đường Lê Lai - Bến xe buýt Sài Gòn.

Từ TP.HCM đi Vũng Tàu tuyến xe buýt 172 khai thác theo lộ trình ngược lại.