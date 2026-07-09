Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì về thí điểm sắp xếp, sáp nhập trường học?

Sắp xếp, sáp nhập trường học hướng đến quản trị hiệu quả

Chiều 9.7, Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản trả lời báo chí về việc triển khai thí điểm sắp xếp, sáp nhập trường học trên địa bàn.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, một trong những thuận lợi là hệ thống giáo dục của TP.HCM phát triển tương đối đồng bộ, đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực và kinh nghiệm trong triển khai các mô hình quản trị mới. Đây là nền tảng để thành phố tổ chức thí điểm một cách bài bản, khoa học.

Cùng với đó, TP.HCM đã định hướng hình thành các cụm trường hoặc cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều cơ sở giáo dục đi vào hoạt động ổn định. Việc nghiên cứu sắp xếp, sáp nhập ở những nơi đủ điều kiện được kỳ vọng tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời khai thác hiệu quả cơ sở vật chất.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng cho rằng, việc sáp nhập có thể góp phần giảm đầu mối quản lý, tăng tính liên thông giữa các cấp học, tạo điều kiện tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản trị giáo dục.

TP.HCM đã có chỉ đạo về sắp xếp trường học ẢNH: BẢO CHÂU

Nhiều thách thức về quy mô, đặc thù địa bàn TP.HCM

Bên cạnh thuận lợi, Sở GD-ĐT TP.HCM nhìn nhận việc thí điểm vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.

Trước hết, quy mô học sinh của TP.HCM rất lớn, dân số cơ học tiếp tục tăng ở nhiều khu vực. Vì vậy, yêu cầu ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo đảm chỗ học cho học sinh. Mọi phương án sáp nhập phải tránh ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận giáo dục của người dân.

Ngoài ra, điều kiện thực tế giữa các địa bàn có sự khác biệt đáng kể, đòi hỏi phải nghiên cứu mô hình phù hợp với từng khu vực. Đối với các trường có bề dày truyền thống, việc sáp nhập cần được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm vừa thực hiện chủ trương chung, vừa giữ gìn giá trị đã được xây dựng.

Một thách thức khác là việc sáp nhập liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và tâm tư của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Do đó, quá trình triển khai cần có lộ trình phù hợp, bảo đảm ổn định tâm lý, quyền lợi hợp pháp và không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM chủ trì họp báo chiều 9.7 ẢNH: UYỂN NHI

Đặt quyền lợi học sinh lên hàng đầu

Trả lời câu hỏi về việc sáp nhập có ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh hay không, Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định, việc thí điểm phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và đặt người học ở vị trí hàng đầu.

Theo đó, ngành giáo dục sẽ rà soát kỹ các điều kiện về quy mô, cơ sở vật chất, đội ngũ, khoảng cách địa lý và nhu cầu học tập của người dân trước khi đề xuất phương án cụ thể.

Việc sắp xếp, sáp nhập trường học không làm ảnh hưởng đến quyền được học tập của học sinh. Các em vẫn được học theo chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, cũng như các quyền lợi về học tập, chăm sóc và hỗ trợ theo quy định.

TP.HCM cũng đặc biệt quan tâm đến yếu tố khoảng cách đi lại, điều kiện học tập và sự ổn định tâm lý của học sinh, nhất là ở bậc mầm non và tiểu học, nhằm bảo đảm việc đến trường thuận lợi, an toàn, không tạo thêm gánh nặng cho phụ huynh.

Mọi phương án sắp xếp đều được nghiên cứu trên cơ sở điều kiện thực tế của từng địa bàn, đánh giá đầy đủ tác động đến học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhà trường trước khi triển khai, đồng thời có lộ trình phù hợp để tránh xáo trộn đột ngột.

"Hiện nay, chúng tôi cùng các phường, xã đang triển khai công tác sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bám sát chương trình hành động của Chính phủ", Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết.