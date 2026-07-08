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Giáo dục

UBND TP.HCM chỉ đạo việc sắp xếp mạng lưới trường công lập theo chính quyền 2 cấp

Bích Thanh
Bích Thanh

Ngày 8.7, UBND TP.HCM triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đến Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND phường, xã, đặc khu về việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, UBND TP.HCM tiếp nhận Công văn số 4054/BGDĐT-GDPT ngày 30.6 của Bộ GD-ĐT về đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường có ý kiến chỉ đạo:

  • Giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND phường, xã, đặc khu, khẩn trương tham mưu UBND TP triển khai thực hiện thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường; thiết lập mô hình quản trị trường học.
  • TP yêu cầu thời gian trình đề án thí điểm trước ngày 20.7.
UBND TP.HCM chỉ đạo về sắp xếp mạng lưới trường công lập theo chính quyền 2 cấp - Ảnh 1.

TP.HCM đã có chỉ đạo về sắp xếp trường học

ẢNH: BẢO CHÂU

Theo Bộ GD-ĐT, 15 địa phương sẽ thí điểm sắp xếp, sáp nhập trường lớp học bao gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Tại 15 địa phương này, 2 mô hình trường học quy mô lớn sẽ được đưa vào vận hành thí điểm là mô hình trường một cấp học có các phân hiệu và mô hình trường phổ thông nhiều cấp học.

Về mục tiêu thực hiện, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và GDTX công lập, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có.

Thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục tinh gọn đầu mối quản lý gắn với thực hiện cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.

Về lộ trình, từ ngày 1.7 thực hiện thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường; thiết lập mô hình quản trị trường học.

  • Trước ngày 30.8. 2026, hoàn thành giai đoạn thí điểm, thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn, quy mô dân số; hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026 - 2027.
  • Trước ngày 30.12.2026, đánh giá toàn diện các đối tượng tác động, rút kinh nghiệm giai đoạn 1 (thí điểm); hình thành mô hình quản lý; đề ra giải pháp để triển khai giai đoạn tiếp theo.
  • Từ ngày 30.3.2027, từ kết quả triển khai giai đoạn 1 (thí điểm), tiếp tục thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý.
  • Trước ngày 30.4.2027 sẽ hoàn thành toàn diện việc sắp xếp, tinh gọn các đầu mối quản lý hành chính; ổn định công tác quản trị, tài chính, tài sản công; bảo đảm toàn hệ thống vận hành đồng bộ, thông suốt và không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động chuyên môn dạy và học tại các điểm trường.

Bộ GD-ĐT lưu ý bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục của người học và đưa ra 6 nguyên tắc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Trong đó, lấy mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị làm định hướng xuyên suốt.

Không sắp xếp một cách cơ học chỉ nhằm giảm đầu mối; trong quá trình thực hiện cần đánh giá, rút kinh nghiệm giai đoạn 1, hình thành mô hình quản lý, đánh giá tác động các đối tượng liên quan, đề ra giải pháp để triển khai giai đoạn tiếp theo chặt chẽ, hiệu quả, không để học sinh do hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

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