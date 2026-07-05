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Giáo dục

Chủ tịch UBND TP.HCM: 150 tỉ đồng/năm miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Bích Thanh
Bích Thanh
Để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, TP.HCM đã có báo cáo các nội dung về trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa. TP.HCM khẳng định, mọi học sinh sinh sống trên địa bàn, kể cả không có thường trú, đều được bảo đảm đủ chỗ học trong năm học mới và tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, dạy học để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội.

Mọi học sinh đều được bảo đảm đủ chỗ học trong năm học mới 

Theo đó, sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP.HCM quản lý hệ thống giáo dục có quy mô lớn nhất cả nước với 3.438 cơ sở giáo dục và hơn 2,52 triệu học sinh. Năm học 2026 - 2027, số học sinh tăng cơ học 96.258 em, trong đó khoảng 24% trẻ không có thường trú tại TP, tạo áp lực rất lớn lên mạng lưới trường lớp và đội ngũ. Lãnh đạo TP.HCM khẳng định, mọi học sinh trên địa bàn, kể cả không có thường trú, đều được bảo đảm đủ chỗ học trong năm học mới và tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, dạy học để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội.

TP.HCM bắt đầu cấp, phát sách giáo khoa miễn phí với kinh phí 150 tỷ mỗi năm - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM tại lễ phát động Chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" vào ngày 19.5 vừa qua

ẢNH: VŨ ĐOAN

Hiện nay, mạng lưới trường lớp của TP.HCM cơ bản bảo đảm đủ chỗ học cho toàn bộ học sinh trên địa bàn; tuy nhiên, tỷ lệ phòng học mới đạt 277 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, chưa đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân.

Xác định sự nghiệp trồng người là cốt lõi trong chiến lược phát triển, với tinh thần "không để học sinh nào thiếu chỗ học", TP đã và đang chỉ đạo quyết liệt, huy động tổng lực các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tập trung vào những trọng tâm để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, dạy học để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội.

Về trường lớp, TP đã triển khai Chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" với 73 dự án, 1.365 phòng học xây mới, tổng vốn khoảng 6.332,2 tỉ đồng; trong đó 53 dự án hoàn thành trước ngày khai giảng, 20 dự án còn lại hoàn tất trong tháng 12.2026, đạt 280 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

TP chỉ đạo quyết liệt, huy động tổng lực các nguồn vốn đầu tư công cho 232 dự án trung hạn khoảng 51.849 tỉ đồng, ưu tiên 148 dự án cấp bách. Thu hút đầu tư tư nhân, xã hội hóa; triển khai đối tác công tư (PPP), hợp đồng theo cơ chế đặc thù của TP. Quyết tâm về đích 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học vào năm học 2028 - 2029, sớm hơn lộ trình đề ra.

TP.HCM bắt đầu cấp, phát sách giáo khoa miễn phí với kinh phí 150 tỷ mỗi năm - Ảnh 2.

TP.HCM chuẩn bị 150 tỉ đồng mỗi năm để phục vụ cho việc cấp miễn phí sách giáo khoa

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH


Từ năm học 2026 - 2027 cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10

Về cơ sở vật chất và đội ngũ, TP bố trí 274,3 tỉ đồng mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất trong hè, 100% cơ sở giáo dục công lập hoàn tất trước năm học mới. Hoàn thành thuyên chuyển giáo viên và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức toàn ngành ngay đầu tháng 7.2026, bảo đảm đủ giáo viên nhận nhiệm vụ trước khai giảng, tiếp tục đặt hàng đào tạo, thu hút giáo viên các môn còn thiếu (âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, tin học).

Và đặc biệt từ năm học 2026 - 2027, TP triển khai cấp miễn phí và cho mượn sách giáo khoa, bắt đầu với toàn bộ học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 và hoàn tất tất cả khối lớp vào năm học 2029 - 2030. Riêng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, khuyết tật được tặng sách. Và TP chuẩn bị 150 tỉ đồng mỗi năm để phục vụ cho việc cấp miễn phí sách giáo khoa.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương diễn ra hôm qua, 4.7, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM báo cáo TP sẽ xây dựng thêm phòng học và miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.

Theo đó, TP.HCM là địa phương có dân số trên 14 triệu người với lượng học sinh rất đông, gây áp lực lớn cho việc đầu tư cơ sở giáo dục.

Để chuẩn bị cho năm học mới, TP.HCM đã phát động chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026 - 2027" trước ngày 5.9. Với số lượng phòng học mới được hoàn thành nói trên, TP.HCM sẽ đạt tỷ lệ 280 phòng học/10.000 dân và nỗ lực đạt mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong năm 2028 - 2029.

Về sách giáo khoa, từ năm 2026 - 2027, TP triển khai cấp miễn phí và cho mượn sách giáo khoa, bắt đầu với toàn bộ học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 và hoàn tất tất cả khối lớp vào năm học 2029 - 2030. Riêng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, khuyết tật được tặng sách. Và TP chuẩn bị 150 tỉ đồng mỗi năm để phục vụ cho việc cấp miễn phí sách giáo khoa.

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