Những con số đặc biệt từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT sau sáp nhập của TP.HCM

Theo thống kê phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TPHCM, môn toán có 138.465 thí sinh dự thi, điểm trung bình đạt 6,19. Chỉ có 12 bài thi dưới 1 điểm, trong khi 34.339 thí sinh dưới 5 điểm. Môn này có 445 bài thi đạt điểm tuyệt đối 10.

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn toán của TP.HCM ẢNH: BẢO CHÂU

Ở môn ngữ văn, có 137.743 thí sinh dự thi với điểm thi trung bình là 6,59, mức điểm cao nhất trong các môn bắt buộc. Toàn thành phố có 7 bài thi dưới 1 điểm và 7.833 bài dưới 5 điểm. Điểm cao nhất là 9,5 và chỉ có một thí sinh đạt mức điểm này.

Môn ngoại ngữ có 64.794 thí sinh dự thi, điểm trung bình đạt 5,37; có 1 bài thi dưới 1 điểm và 27.455 bài thi dưới 5 điểm. Dữ liệu ghi nhận môn này có 91 bài thi đạt điểm 10.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ của TP.HCM ẢNH: BẢO CHÂU

Ở nhóm môn khoa học tự nhiên, TP.HCM có 63.486 thí sinh dự thi môn vật lý, điểm trung bình là 5,48; không có bài thi nào dưới 1 điểm và có 26.108 bài thi dưới 5 điểm. Toàn thành phố có 25 điểm 10 môn này.

Ở môn hóa học, điểm trung bình 6,23. Trong số 37.581 thí sinh dự thi, không có bài thi nào dưới 1 điểm, trong khi có 8.543 bài dưới 5 điểm và 61 bài đạt điểm tuyệt đối.

Môn sinh học, TP.HCM có 10.829 thí sinh dự thi, điểm trung bình đạt 6,25; không có bài thi dưới 1 điểm, có 2.322 bài dưới 5 điểm và 45 bài đạt điểm 10.

Ở nhóm khoa học xã hội, môn lịch sử có 40.542 thí sinh tham dự kỳ thi, điểm trung bình là 6,32; không có bài thi dưới 1 điểm, có 8.404 bài dưới 5 điểm và ghi nhận 94 điểm 10. Đây là môn có số lượng điểm tuyệt đối cao nhất trong nhóm các môn xã hội.

Trong khi đó, môn địa lý có 33.141 thí sinh dự thi, điểm trung bình đạt 5,22. Có 1 bài thi dưới 1 điểm, 13.894 bài dưới 5 điểm và có 2 bài thi đạt điểm 10.

Môn tin học có số lượng thí sinh ít nhất với 2.017 em dự thi. Điểm trung bình đạt 6,55; không có bài thi dưới 1 điểm, chỉ 284 bài dưới 5 điểm và có 3 bài đạt điểm 10.

Nhìn chung, phổ điểm tại TP.HCM cho thấy phần lớn các môn có điểm trung bình dao động từ 5,2 đến 6,6. Môn ngữ văn và tin học có mức điểm trung bình cao nhất, trong khi địa lý, ngoại ngữ và vật lý là những môn có điểm trung bình thấp hơn.

Như vậy, TP.HCM có 766 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Cụ thể môn toán dẫn đầu với 445 điểm 10, tiếp đến là lịch sử (94), ngoại ngữ (91), hóa học (61), sinh học (45), vật lý (25), tin học (3) và địa lý (2). Riêng môn ngữ văn, điểm cao nhất là 9,5 và chỉ có một thí sinh đạt được mức điểm này.

Cũng theo dữ liệu của Bộ thì ở khối thi B (toán, hóa, sinh), cả nước có 4 thí sinh đạt số điểm tuyệt đối 3 môn, tổng 30 điểm. Trong đó, TP.HCM có tới 3 thí sinh đạt mức điểm này. Đó là thí sinh Nguyễn Lê Yến Nhi, Đinh Ngọc Hải Lam (học sinh Trường THCS-THPT Lê Thánh Tông và Trần Quang Thắng, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

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