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Giáo dục

Phổ điểm môn sinh thi tốt nghiệp THPT 2026: 129 thí sinh đạt điểm 10

Ngọc Long
Ngọc Long
Số thí sinh đạt điểm khá môn sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 và số bạn đạt điểm tuyệt đối đều tăng nhẹ so với năm trước, song mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất lại giảm, theo Bộ GD-ĐT.
Phổ điểm môn sinh thi tốt nghiệp THPT 2026: 129 thí sinh đạt điểm 10 - Ảnh 1.

Phổ điểm môn sinh thi tốt nghiệp THPT 2026

ẢNH: BỘ GD-ĐT

Theo phổ điểm môn sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD-ĐT công bố sáng 1.7, hơn 26% thí sinh đạt điểm từ 7 trở lên, tăng khoảng 1% so với năm ngoái. Tương tự, số thí sinh đạt điểm 10 cũng tăng khoảng 1,5 lần, lên mốc 129 bạn.

Ngoài ra, 31,4% thí sinh - tương đương hơn 21.600 bạn - có điểm dưới trung bình, song mức này cũng giảm khoảng 1% so với năm ngoái.

Điều này góp phần nâng điểm trung bình môn thi này tăng nhẹ lên mức 5,84.

Nếu xét theo địa phương, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hà Nội là top 3 tỉnh, thành nơi thí sinh có điểm trung bình môn thi này cao nhất, lần lượt là 6,912 - 6,699 - 6,451. Tuy nhiên nếu tính tổng số điểm tuyệt đối, TP.HCM lại dẫn đầu với 45 điểm 10, theo sau đó là Nghệ An (11) và Hà Nội (9).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 không ghi nhận bất kỳ thí sinh nào bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) ở môn sinh, tuy nhiên mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất chỉ dừng ở 6, giảm 0,5 so với năm trước.

Bạn đọc có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và các thông tin liên quan đến kỳ thi này TẠI ĐÂY.

Phổ điểm môn sinh thi tốt nghiệp THPT 2026: 129 thí sinh đạt điểm 10 - Ảnh 2.

So sánh các chỉ số thống kê thi môn sinh với năm ngoái

ẢNH: BỘ GD-ĐT

Phổ điểm môn sinh thi tốt nghiệp THPT 2026: 129 thí sinh đạt điểm 10 - Ảnh 3.

Phổ điểm môn sinh thi tốt nghiệp THPT trong 4 năm gần đây

ẢNH: BỘ GD-ĐT

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