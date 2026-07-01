Hơn nửa thí sinh điểm dưới trung bình môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026

Phổ điểm môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: BỘ GD-ĐT

Sáng 1.7, Bộ GD-ĐT chính thức công bố phổ điểm tất cả môn thi tốt nghiệp THPT 2026. Riêng môn tiếng Anh ghi nhận có 50,2% thí sinh dưới điểm 5, cao hơn 12% so với năm ngoái, trong bối cảnh số lượng thí sinh dự thi môn này ở năm nay giảm hơn 17.300 bạn.

Một điểm đáng chú ý khác là số thí sinh đạt điểm liệt (từ 1 trở xuống) ở môn này tăng 2,2 lần so với năm 2025, lên 61 bạn và chiếm 0,018% tổng số thí sinh. Cùng xu hướng, số thí sinh đạt điểm tối đa môn tiếng Anh cũng tăng 2,2 lần, lên 311 bạn, giúp nâng tỷ lệ điểm 10 trên 1.000 thí sinh ở năm nay gần chạm mốc 1%, thay vì chỉ 0,4% như năm ngoái.

Bạn đọc có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và các thông tin liên quan đến kỳ thi này TẠI ĐÂY.