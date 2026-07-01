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Giáo dục

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 34 tỉnh, thành

Ngọc Long
Ngọc Long
Thí sinh cả nước có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Báo Thanh Niên, hệ thống của Bộ GD-ĐT hoặc trang thông tin của 34 sở GD-ĐT.

Từ 8 giờ ngày 1.7, Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của hơn 1,2 triệu sĩ tử cả nước. Thí sinh có thể xem điểm thi, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, phổ điểm các tổ hợp, điểm chuẩn hai năm gần đây của các trường ĐH và điểm trung bình các tỉnh, thành trên trang Tra cứu điểm thi của Báo Thanh Niên.

Từ những dữ liệu được cung cấp, thí sinh sẽ có góc nhìn tổng quan để đối sánh và lên chiến lược đặt nguyện vọng phù hợp với mức điểm.

Bên cạnh đó, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 ở hệ thống của Bộ GD-ĐT tại đây hoặc qua trang thông tin của 34 sở GD-ĐT tỉnh, thành ở danh sách đính kèm bên dưới.

Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT 34 tỉnh, thành, thí sinh tra cứu tại đây - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lưu ý gì sau khi nhận điểm thi tốt nghiệp THPT?

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ hôm nay 1.7 đến 5.7 tại đơn vị đăng ký dự thi. Chậm nhất ngày 7.7, thí sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ cùng các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính) để nộp hồ sơ xét tuyển ĐH.

Từ ngày mai 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH không giới hạn số lần. Với những trường hợp muốn xét tuyển vào khối ngành sư phạm, các bạn phải đặt nguyện vọng sư phạm trong 5 thứ tự đầu.

Từ 15.7 đến 17 giờ ngày 21.7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Trước 17 giờ ngày 13.8, các cơ sở giáo dục ĐH sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1, và trước 17 giờ ngày 21.8 các bạn phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

Thí sinh có thể tìm hiểu các mốc thời gian cần lưu ý khi xét tuyển ĐH 2026 qua infographic bên dưới.

Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT 34 tỉnh, thành, thí sinh tra cứu tại đây - Ảnh 2.

Những mốc thời gian tuyển sinh ĐH thí sinh cần lưu ý

ĐỒ HỌA: NGỌC LONG

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