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Giáo dục

Ba cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, theo Bộ GD-ĐT

Ngọc Long
Ngọc Long
Bộ GD-ĐT thông tin 3 cách thí sinh có thể làm để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, với kết quả chính thức được công bố vào 8 giờ ngày mai 1.7.

Cách 1, tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Cách 2, tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 qua trang thông tin của 34 sở GD-ĐT tỉnh, thành phố.

  • Bước 1: Truy cập trang thông tin của sở GD-ĐT các tỉnh, thành nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây.
  • Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Cách 3, tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên website một số cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên.

Bộ GD-ĐT đồng thời cho biết sẽ công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 ngay sau khi công bố điểm thi.

Ba cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, theo Bộ GD-ĐT - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

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