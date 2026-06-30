Ba cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, theo Bộ GD-ĐT

Cách 1, tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Bước 1: Truy cập website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Cách 2, tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 qua trang thông tin của 34 sở GD-ĐT tỉnh, thành phố.

Bước 1: Truy cập trang thông tin của sở GD-ĐT các tỉnh, thành nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây.

Truy cập trang thông tin của sở GD-ĐT các tỉnh, thành nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây. Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Cách 3, tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên website một số cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên.

Bước 1: Truy cập website: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Truy cập website: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm. Bước 2: Nhập thông tin số báo danh và bấm tìm kiếm.

Bộ GD-ĐT đồng thời cho biết sẽ công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 ngay sau khi công bố điểm thi.